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差點去念餐飲科 彭名揚「跨」進奧運要拚極限

2024/2/12 11:22（2/12 11:36 更新）
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有著鄰家大男孩長相的彭名揚，原本高中要去念餐飲科，後來在媽媽反對下才投身田徑，沒想到成績大幅躍進，靠著去年世大運摘金的成績取得巴黎奧運資格。圖為彭名揚於112年全國運動會出賽時留影。中央社記者黎建忠攝 113年2月12日
有著鄰家大男孩長相的彭名揚，原本高中要去念餐飲科，後來在媽媽反對下才投身田徑，沒想到成績大幅躍進，靠著去年世大運摘金的成績取得巴黎奧運資格。圖為彭名揚於112年全國運動會出賽時留影。中央社記者黎建忠攝 113年2月12日
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（中央社記者黎建忠台北12日電）台灣跨欄好手彭名揚去年在成都世大運一戰成名，不但以48秒62拿下男子400公尺跨欄金牌，還達巴黎奧運參賽標準，讓原本想念餐飲科的他感到不可思議，讓他更想知道自己極限在哪裡。

散發著鄰家大男孩氣質的彭名揚出身運動世家，爸媽都是國內知名田徑好手，偏偏身為家中最會讀書的他，從小就不喜歡運動，甚至還會在體育課裝病去保健室報到。

直到小學6年級彭名揚聽說練體育可以出國比賽，才激起了他的興趣，游泳、田徑、棒球樣樣來，升上竹東國中後甚至還跨界騎自由車，一直到高中才專心在田徑跨欄這個項目上。

彭名揚透露，一開始上了高中後，看到自由車有菁英組，發現那個車速可不能開玩笑，所以就打算不練了要去念餐飲科，他對中央社記者說：「最後是媽媽極力反對，所以才開始認真投入田徑的訓練。」

2021年彭名揚在男子400公尺跨欄首度跑進50秒內，但卻每每與世界田徑錦標賽達標門檻擦身而過，不料他卻在成都世大運直接取得巴黎奧運參賽資格，他說：「其實還是覺得有些可惜，如果可以在奧運前和這些世界等級的名將一起跑過，就可以讓自己的身體去記憶這些感受。」

不過彭名揚話鋒一轉提到，現在就是先把體能和訓練計畫做好，畢竟奧運一天只跑一趟，現在取得資格了，「我更想知道自己的極限在哪裡，如果能成為第1個闖進奧運田徑決賽的台灣選手，那也會是我的新人生。」（編輯：龍柏安）1130212

#巴黎奧運
#成都世大運
#彭名揚
巴黎奧運
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