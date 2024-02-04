台灣隊征戰西班牙拳擊賽2金2銀 陳念琴拚奧運資格賽添信心

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（中央社記者黃巧雯台北4日電）台灣女將陳念琴這次在西班牙國際拳擊錦標賽改戰70公斤級，決賽擊敗哈薩克選手努沙耶娃，亞運後首戰就摘金，為征戰巴黎奧運資格賽增添信心；而甘家葳表現不俗，在男子75公斤級也添金。

台灣拳擊代表隊遠征西班牙，展開杭州亞運後首場國際賽，亞運國手黃筱雯、陳念琴、甘家葳、吳詩儀都有參賽，黃筱雯、陳念琴還在為奧運門票奮戰，至於提前取得資格的甘家葳、吳詩儀則是以賽代訓。

陳念琴去年亞運雖帶回1銅，但卻與奧運門票擦身而過，只能將希望寄託於2月29日至3月12日在義大利舉行的奧運資格賽。而她這次闖進西班牙國際拳擊錦標賽決賽，並以5比0擊敗哈薩克選手努沙耶娃（Madina Nurshayeva），拿下金牌，並獲選最佳運動員獎，本季首場國際賽就有好的開始。

教練柯文明接受中央社記者訪問時表示，為了磨練陳念琴的抗壓性，刻意讓陳念琴從原本66公斤級改戰70公斤級，「看起來比賽穩定度有提高，戰術運用技巧也好，心態更加沉穩，比亞運進步很多。」

柯文明評估，若陳念琴手的舊傷不復發，很有機會在第1場奧運資格賽就能搶下門票。

除了陳念琴摘金外，甘家葳在男子75公斤級以3比2險勝波蘭選手賈林斯基（Michal Jarlinski），進帳1金，而黃筱雯、吳詩儀各自在女子57公斤級、60公斤級奪銀。

教練劉宗泰接受中央社訪問時表示，這次黃筱雯參賽主要以不下降體重、拉高對手強度方式，檢視訓練的狀況，並針對54公斤級對手情蒐。

黃筱雯原本此行以熟悉比賽氛圍為主，重點瞄準奧運資格賽，而她在挺進決賽後，以輕鬆迎戰、不受傷為原則，儘管以1比4不敵東京奧運57公斤級銀牌菲律賓選手皮特西歐（Nesthy Petecio），但看在劉宗泰眼裡，他說：「模擬一下戰術，感覺還不錯。」（編輯：張雅淨）1130204