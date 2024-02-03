甜點只敢淺嚐一小口 蘇柏亞攜男友力量拚奧運門票

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（中央社記者黃巧雯台北3日電）即使東京奧運減重痛苦經歷仍歷歷在目，仍無法阻止蘇柏亞想再登五環殿堂決心，她現在一週只敢吃一小口甜點，其他全進男友徐晧祐的胃，雖男友無緣跆拳道奧運資格賽，但她將帶著雙倍力量前進。

25歲蘇柏亞在2018年雅加達亞運初試啼聲，就為台灣帶回1面女子跆拳道53公斤級金牌，但因東京奧運僅分4個量級，蘇柏亞只能降體重、改戰49公斤級，首次奧運之旅在首輪出局，她事後回想，遇到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）攪局，「狀況和將降體重節奏沒有控制得很好，奧運算是滿低潮的。」

蘇柏亞身高170公分，加上原本體脂肪就不高，想要減重4公斤，更並非易事，她接受中央社記者訪問時表示：「那次為了東京奧運降體重真的很累，一度讓我不太想拚這次（巴黎）奧運，是身旁教練告訴我說，不要太早下定論。」

蘇柏亞後來在杭州亞運國手選拔賽敗給彰師大學妹林唯均，無緣挑戰衛冕，儘管不免感到有點可惜，但恰好遇到腳嚴重扭傷，讓她得以透過那段時間休息、重新轉換心情。

不過，蘇柏亞很快就面臨巴黎奧運要挑選49公斤級或57公斤級的抉擇，期間她也曾嘗試參加一些國外57公斤級賽事試水溫，只是身高和力量都差對手一截的她說：「 我體重不夠重，身高不太吃香，力量有點小，很容易被對手撞飛。」

從客觀情勢來看，挑戰奧運49公斤級是蘇柏亞最好的選擇，只是上次東京奧運控制體重的痛苦經歷，仍讓她猶豫不決，她表示：「我去年一直在思考，也與教練討論，直到10、11月才決定。」

蘇柏亞在鎖定奧運參賽49公斤級後，訂出階段性降體重的目標，且遵照國訓中心營養師指示，不僅有總量限制，澱粉也不能吃太多。

蘇柏亞透露，平時也會到咖啡廳吃甜點，但現在必須控制體重，一週只能吃一次，只吃了一小口，其他全給別人吃，而那個人當然就是男友徐晧祐。

今年3月15日在中國泰安登場的奧運亞洲區資格賽，各量級闖進決賽的選手就能取得奧運入場券，而蘇柏亞想要參賽資格賽，還得通過國內選拔，但她並不孤獨，男友徐晧祐同樣也要力拚男子68公斤級參賽資格。

可惜的是，徐晧祐名字最終並未出現在最終國手名單內，而是由蘇柏亞、男子68公斤級邱義睿、男子80公斤級以上李孟恩等3人出線。

「就是很可惜，他也是差一點，但他一邊難過，一邊叫我加油。」蘇柏亞帶著男友的期望，將在3月出征奧運亞洲區資格賽，而在那之前她將先參加富吉拉、加拿大、美國公開賽，持續爭取積分，希望能在奧運資格賽取得有利的種子序。（編輯：陳政偉）1130203