過磅超重被判失格 羅嘉翎：會記得0.1公斤教訓

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台灣跆拳道女將羅嘉翎（前）在美國公開賽因超重0.1公斤，被判失格，她5日表示一輩子都會記得這0.1公斤的教訓。（中央社檔案照片）

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（中央社記者黃巧雯台北5日電）東京奧運跆拳道銅牌女將羅嘉翎原訂將參加美國公開賽女子57公斤級賽事，因過磅超過0.1公斤，被判失格，她今天除了在臉書發文致歉外，並表達一輩子都會記得這0.1公斤的教訓。

羅嘉翎這次出征跆拳道美國公開賽，賽前過磅卻出狀況，教練劉聰達今天在臉書表示，羅嘉翎過磅時當場就把頭髮剪掉，依舊超過0.1公斤，被判失格，無法參加美國公開賽。

劉聰達認為，身為教練的他，同樣也有責任，沒有監督好選手，返台後將提出檢討報告。

羅嘉翎下午也在臉書發文，並向教練和團隊以及所有支持她的人說聲很對不起，她強調：「沒有藉口，就是努力不夠，害大家陪我承擔，我一輩子都會記得這0.1公斤的教訓。」

羅嘉翎後續規劃將參加荷蘭、比利時公開賽以及中國無錫大滿貫資格賽，經歷這次過磅超重風波後，她強調，3月還有3場比賽，她會更努力。（編輯：陳清芳）1120305