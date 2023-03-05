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羅嘉翎過磅超過0.1公斤 美國公開賽被判失格

2023/3/5 10:25（3/5 10:34 更新）
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東京奧運跆拳道銅牌女將羅嘉翎（藍衣）原訂將參加美國公開賽女子57公斤級賽事，因過磅超過0.1公斤，被判失格。（中央社檔案照片）
東京奧運跆拳道銅牌女將羅嘉翎（藍衣）原訂將參加美國公開賽女子57公斤級賽事，因過磅超過0.1公斤，被判失格。（中央社檔案照片）
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（中央社記者黃巧雯台北5日電）東京奧運跆拳道銅牌女將羅嘉翎原訂將參加美國公開賽女子57公斤級賽事，因過磅超過0.1公斤，被判失格。教練劉聰達今天在臉書發文，表達自己也有責任，返台後會提出檢討報告。

羅嘉翎新賽季首站原先鎖定2月土耳其公開賽，但因當地發生強震、賽事取消，提前轉往泰國移訓，同月底短暫返台4天後，隨即飛往美國，備戰在美國內華達州舉行的美國公開賽。

台灣跆拳道代表隊這次在美國公開賽分頭爭取佳績，其中品勢項目累計獲得1金（公認品勢男團馬允中、黃靖彤、徐語澤）、1銅（自由品勢女子個人陳歆雅 ）。對打項目部分，因羅嘉翎過磅時超過0.1公斤，被判失格，無法參加美國公開賽，新賽季首場賽事只能再等等。

劉聰達在臉書上發文還原事情經過，他強調，絕對不是要卸責，這次美國公開賽的過磅時間很短，全部選手必須在當地時間上午10時至12時間完成，他上午8時到過磅現場看時，已排滿選手。

劉聰達透露，上午7時多請羅嘉翎回報體重，還超過0.3公斤，「我就說去跑步，她也去跑了，但剩0.2公斤時她也就沒跑了，她應該是想她裸磅，就可以過了」。

劉聰達表示，待準備輪到羅嘉翎過磅時，已是上午11時45分，「裁判告知她不可以裸磅，連內衣，短褲都不能脫，所以她當場就把頭髮剪掉，但還差0.1公斤，裁判也就以過磅時間已經到了，就離開了」。

羅嘉翎因過磅超重無法參賽，劉聰達認為，花費國家的錢出國比賽，體重卻未過，很不應該，「嘉翎的心存僥倖，沒有再多降一點，想說可以跟國內一樣可以裸磅」。

劉聰達強調，他沒有盡到監督好選手的責任，身為教練的自己一定有責任，「選手有問題，教練就要負責，回去後也將會（提出）檢討報告」。他在文中也兩度表達「真的很對不起大家。」

羅嘉翎接下來還將參加荷蘭、比利時公開賽，劉聰達表示，希望羅嘉翎能記取教訓，後面2個比賽好好加油。（編輯：管中維）1120305

#羅嘉翎
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#跆拳道
羅嘉翎
跆拳道土耳其公開賽取消 羅嘉翎將赴泰國移訓土耳其強震時還在飛機上 羅嘉翎、教練報平安
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