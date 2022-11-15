羅嘉翎踢倒奧運金牌 跆拳道世錦賽摘銀

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東京奧運跆拳道銅牌女將羅嘉翎15日在世界跆拳道錦標賽女子57公斤級，踢下東奧金牌與銅牌名將，最終摘銀。圖為羅嘉翎去年全運會比賽畫面。（中央社檔案照片）

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（中央社記者龍柏安台北15日電）東京奧運跆拳道銅牌女將羅嘉翎今天在墨西哥舉行的世界跆拳道錦標賽女子57公斤級，連續踢下東奧金牌與銅牌名將，闖進決賽，可惜最終以0比2不敵中國女將駱宗詩摘銀。

在墨西哥瓜達拉哈拉（Guadalajara）舉行的世界跆拳道錦標賽今天登場，台灣共派出男、女共16名選手參賽，台灣為備戰這次世錦賽，提前3週前往墨西哥進行移地訓練，且在首日就拿下獎牌，也讓教練團鬆了一口氣。

今年跆拳道採用全新賽制，把3回合總分制改為回合制，每回合都獨立計分，在3回合當中先拿下2回合的一方勝出。

名列女子57公斤級11種子的 羅嘉翎 首輪輪空，她連闖2關在8強遭遇美國名將、東京奧運金牌得主左羅蒂奇（Anastasija Zolotic），也是能否奪牌的關鍵戰役。

羅嘉翎在東京奧運就是輸給左羅蒂奇，這回兩人再次交鋒，前2回合打完雙方以1比1扯平，所幸決勝局羅嘉翎有驚無險拿下勝出，成功挺進4強，不僅成功報仇，也保底銅牌還有機會爭金牌。

接下來，羅嘉翎在4強再以2比1擊敗東奧並列銅牌的土耳其好手伊爾根（Hatice Kubra Ilgun），生涯首度闖進跆拳道世錦賽金牌戰，可惜最終以0比2不敵2018亞運金牌得主、中國好手駱宗詩，銀恨居次。

台灣跆拳道隊總教練劉祖蔭表示，過去兩屆世錦賽台灣僅拿下一面銀牌，今年在開賽首日獎牌就順利開胡，也讓全隊士氣大振。

他並透露，比賽地點海拔約1600公尺，體育署同意讓選手提前3週出發適應、移訓很關鍵，他期許接下來選手能藉著今天的氣勢乘勝追擊，再添佳績。（編輯：管中維）1111115