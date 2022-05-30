帶傷上陣吞止痛藥 羅嘉翎奧地利公開賽摘銅

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（中央社記者黃巧雯台北30日電）東京奧運跆拳道銅牌女將羅嘉翎在奧地利公開賽摘銅，教練劉聰達今天說，羅嘉翎移訓時曾受傷，這次改戰62公斤級，因熱身時踢到舊傷，吃止痛藥才上場，打得有點綁手綁腳。

台灣跆拳道代表隊這次由劉聰達領軍，在瑞典公開賽結束後，赴韓國移訓，再前往歐洲征戰，這次參加奧地利公開賽共獲得2金、2銅，其中徐晧祐（男子63公斤級） 、馬妤昕（女子49公斤級）摘金，而林唯均（女子53公斤級）、羅嘉翎（女子62公斤級）拿下銅牌。

羅嘉翎直到這次奧地利公開賽才亮相，迎來東京奧運後、暌違10個月以來國際賽首秀。劉聰達接受中央社訪問時透露，羅嘉翎出國前曾受傷，一度休息一個多月，韓國移地訓練時再度受傷，因此原本奧地利公開賽參加57公斤級，因體重來不及調整，臨時改戰62公斤級，但在賽前熱身又踢到舊傷。

劉聰達坦言，羅嘉翎赴奧地利前2天才受傷，原本沒打算讓她參賽，後來帶傷上陣，賽前熱身時又踢到舊傷，只能先吃止痛藥再上場比賽。

劉聰達表示，羅嘉翎受傷後一段時間沒練習，速度和力量都有落差，無法強攻，比賽戰術上只能設法靠經驗取勝。

羅嘉翎這次改戰62公斤級，劉聰達坦言：「打得確實很不好，62公斤級對手力量比較大，可能有點扛不住，加上太久沒比賽，奧運回來也沒國際賽以及受傷等因素，可能她打起來有點綁手綁腳。」

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在奧地利公開賽告一段落後，代表隊將兵分兩路出征，劉聰達表示，由於羅馬大獎賽僅限世界排名前32名好手參賽，李孟恩和羅嘉翎今天將搭機飛往義大利，羅嘉翎將回歸主戰場57公斤級，其餘選手將轉往韓國參加後續賽事。

除了羅馬大獎賽外，劉聰達表示，團隊後續還將參加盧森堡公開賽，預計6月中返台，而因應亞運延期，接下來規劃8月底或9月初再度出征，瞄準巴黎大獎賽。（編輯：管中維）1110530