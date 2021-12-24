楊勇緯首獲精英獎 郭婞淳4度獲最佳女運動員獎

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2021體育運動精英獎24日在台北文創會所舉行頒獎典禮，「柔道男神」楊勇緯（右）獲頒最佳男運動員傑出獎，由前跆拳道國手朱木炎（左）頒贈獎座。中央社記者裴禛攝 110年12月24日

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（中央社記者龍柏安台北24日電）台灣體壇最高榮耀的體育運動精英獎今天舉行頒獎典禮，「柔道男神」楊勇緯生涯首度獲選最佳男運動員傑出獎，「舉重女神」郭婞淳則是第4度獲得最佳女運動員傑出獎。

一年一度的體育運動精英獎今天在台北文創會所舉行頒獎典禮，副總統賴清德也親臨現場擔任頒獎嘉賓，可惜的是許多得獎者都在國外參賽或仍在隔離期間，因此未能親自出席領獎，也讓今年頒獎典禮星光黯淡不少。

台灣體壇今年在東京奧運大豐收，拿下隊史最佳的2金、4銀、6銅，包括入圍與得獎的運動員、教練，都是在奧運表現傑出的選手，而根據評選委員透露，今年投票過程評委幾乎沒有歧見，而這次東京奧運拿下金牌的郭婞淳，更是以全票獲選。

外型陽光、帥氣的楊勇緯，今年完成了生涯許多的第1次，除了在奧運拿下隊史首面柔道獎牌，年底又在阿布達比柔道大滿貫賽拿下生涯首金，且在男子60公斤級排名世界第1。

楊勇緯在最佳男運動員傑出獎，擊敗「鞍馬王子」李智凱、射箭好手「湯包」湯智鈞與旅美高球名將潘政琮，生涯首度拿下運動精英獎，讓他今年收穫滿滿。

此外，在東京奧運奪金、這個月也才剛在世界舉重錦標賽拿下2金和1銀的郭婞淳，則擊敗了空手道奧運銅牌得主文姿云、跆拳道「國民女友」羅嘉翎、拳擊女將黃筱雯與台灣桌球一姐鄭怡靜，生涯第4度獲選最佳女運動員，同時也是她第5次獲得體育運動精英獎，她曾在2016年獲得佳運動精神獎。

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至於最佳教練則由陳宏麟拿下，今年東京奧運他帶領台灣羽球男雙組合王齊麟、李洋這組「麟洋配」，拿下羽球奧運隊史首金，而這組男雙也獲得最佳運動團隊傑出獎。

最佳運動精神傑出獎則由東京奧運最後一輪，逆轉奪銅的旅美高球好手潘政琮拿下；最佳新秀運動員傑出獎則由聽障女子跨欄好手許樂獲獎。（編輯：張芷瑄）1101224

2021體育運動精英獎24日在台北文創會所舉行頒獎典禮，最佳新秀運動員傑出獎則由聽障女子跨欄好手許樂（圖）獲獎。中央社記者裴禛攝 110年12月24日

2021體育運動精英獎24日在台北文創會所舉行頒獎典禮，最佳運動精神傑出獎則由東京奧運最後一輪，逆轉奪銅的旅美高球好手潘政琮（右）拿下，由中華奧林匹克委員會主席林鴻道（左）頒發獎座。中央社記者裴禛攝 110年12月24日