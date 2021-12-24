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眾多成就達成 楊勇緯：神奇的一年

2021/12/24 17:07（12/24 21:40 更新）
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台灣體壇最高榮耀的體育運動精英獎24日在台北舉行頒獎典禮，「柔道男神」楊勇緯（圖）生涯首度獲選最佳男運動員傑出獎。中央社記者裴禛攝 110年12月24日
台灣體壇最高榮耀的體育運動精英獎24日在台北舉行頒獎典禮，「柔道男神」楊勇緯（圖）生涯首度獲選最佳男運動員傑出獎。中央社記者裴禛攝 110年12月24日
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（中央社記者龍柏安台北24日電）東京奧運台灣代表團的第1面獎牌，奧運柔道隊史首銀、排名世界第1與阿布達比大滿貫賽金牌，這些都是楊勇緯生涯的第1次，也包括獲頒運動精英獎最佳男運動員傑出獎。

2021體育運動精英獎今天在台北文創會所舉行頒獎典禮，副總統賴清德也親臨現場擔任頒獎嘉賓，「柔道男神」楊勇緯擊敗「鞍馬王子」李智凱、射箭名將湯智鈞與旅美高球好手潘政琮，生涯第1次獲頒最佳男運動員傑出獎。

楊勇緯承認，今年對他而言，是「神奇」的一年，他壓根沒想過這麼多的成就能在一年內達成，而唯一的不完美，就是奧運獎牌的成色，與他的期望差了一點，但他不以為意地說：「這也給了我繼續拚下去的目標和動力。」

對於自己能夠獲獎，楊勇緯直言很開心，也希望可以鼓勵那些沒被看見的選手，他相信只要不放棄，「總有一天你們會被看見。」

楊勇緯強調，在柔道這條路上，家人的支持對他非常重要，他並點名自己的陪練員、同時也是老哥的楊俊霆，他感性地說，哥哥為他犧牲了所有光環，只為了成就他。

「哥哥曾對我說，他不在乎我飛得高不高，他只在乎我飛得快不快樂。」說完這句話，楊勇緯也紅了眼眶，他不好意思地說：「每次回憶老哥的這句話，我都會這樣。」（編輯：吳協昌）1101224

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