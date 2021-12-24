潘政琮奧運逆轉奪銅 獲最佳運動精神傑出獎

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2021體育運動精英獎24日在台北文創會所舉行頒獎典禮，最佳運動精神傑出獎則由東京奧運最後一輪，逆轉奪銅的旅美高球好手潘政琮（右）拿下，由中華奧林匹克委員會主席林鴻道（左）頒發獎座。中央社記者裴禛攝 110年12月24日

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（中央社記者龍柏安台北24日電）15歲隻身赴美唸書，「放棄」就從來不是潘政琮的選項，今年東京奧運，他在最後一回合上演大逆轉，歷經延長賽後奪銅，讓他拿下體育運動精英獎最佳運動精神傑出獎。

體育運動精英獎今天在台北文創會所舉行頒獎典禮，旅美高球好手、東京奧運銅牌名將潘政琮，擊敗了同時入圍的拳擊銅牌女將黃筱雯，繼2014年獲選最佳男運動員傑出獎後，再次獲獎。

回憶今年東京奧運這段旅程，潘政琮也覺得不可思議，而獲頒精英獎最佳運動精神傑出獎，他也說：「這對我是種肯定。」

今年奧運潘政琮在前3回合打完，排名並列17，沒想到他在最後一輪打下1鷹、6鳥，繳出4回合最佳的63桿，追上領先集團，最後歷經延長賽後奪冠，他奮戰的歷程，也帶給不少台灣奧運選手拚戰的信心。

潘政琮表示，奧運他其實也是被鼓舞的一分子，他舉例看到楊勇緯拿下代表團第1面獎牌、「舉重女神」郭婞淳拿下金牌，他就知道，今年奧運的成績一定會特別好。

對於自己在奧運時的表現，潘政琮則認為他展現了永不放棄的精神，他並透露，當他15歲赴美時，他就知道，「放棄從來不是我的選擇。」

接下來潘政琮預計在明年1月中返美，也會馬上投入PGA美國職業高爾夫巡迴賽，對於何時能拿下美巡賽下一座冠軍，他說，奧運奪銅給了更多信心，「PGA的選手實力都很強，我相信機會（奪冠）是會有的。」（編輯：張芷瑄）1101224