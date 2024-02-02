巴黎柔道大滿貫賽 楊勇緯4強落敗仍有機會爭銅

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳容琛台北2日電）前往法國征戰巴黎柔道大滿貫賽的台灣「柔道男神」楊勇緯，今天在男子60公斤級4強戰，因領到3次指導不敵韓國籍好手李夏林、未能晉級金牌戰，不過仍有爭銅機會。

以奧運金牌為目標的楊勇緯，去年在成都世大運摘銀，並於杭州亞運勇奪隊史首金，目前在巴黎奧運積分排名暫居第2，僅次日本好手永山龍樹，有望再度踏上五環殿堂，爭取夢寐以求的奧運金牌。

上週在新賽季首站葡萄牙柔道大獎賽楊勇緯摘下銅牌，本季首面獎牌到手。由於適逢奧運年，不少各國好手積極參賽爭取積分，讓楊勇緯碰上許多「新面孔」，他認為收獲很多。

今天征戰巴黎大滿貫賽，首輪輪空的楊勇緯，次輪與地主好手蘇培維勒（Gabin Supervielle）鏖戰至黃金得分，靠著勒頸技迫使對手投降，接著又祭出招牌三角固擊敗德國好手普拉夫基（Moritz Plafky），8強戰則是讓世界排名第10的烏克蘭好手哈爾瑪多夫（Dilshot Khalmatov）吞下3次指導，順利晉級4強。

4強戰面對韓國籍的李夏林，楊勇緯再度戰到黃金得分，可惜這回他先領到3次指導落敗，無緣晉級金牌戰。

接下來楊勇緯仍有爭銅機會，銅牌戰他將對決日本21歲小將中村太樹，兩人曾在去年成都世大運金牌戰過招，而當時楊勇緯吞敗，期盼這次得以成功復仇。（編輯：龍柏安）1130202