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台灣選手世大運爭光1/24

蘇柏亞重演亞運戲碼擊退南韓對手 世大運跆拳道摘金[影]

最新更新：2019/07/13 06:04
影片來源：SSUtv Sports YouTube頻道

（中央社台北13日綜合報導）去年亞運女子跆拳道53公斤級決賽戲碼，今天搬到拿坡里世大運上演，中華女將蘇柏亞再度擊退南韓對手河敏娜，為中華隊摘下本屆首面跆拳道金牌，也是中華代表團在本屆世大運的第6金。

去年在雅加達-巨港亞運，蘇柏亞決賽以29比10痛擊河敏娜，摘下生涯首面亞運金牌。今天賽場移到拿坡里，結局依舊不變。

首回合雙方都略顯保守，未能攻破對方的防守，不過河敏娜在第2回合剩下1分20秒時，先拿一記正拳拿分，取得領先，但蘇柏亞在剩下30秒時，馬上也以正拳還擊，第2回合打完，雙方還是以1比1打平。

關鍵第3回合，蘇柏亞在開打15秒就快速進擊，再度以正拳拿下分數，接著又在剩下53秒時，再度以正拳得分，並且隨後靠著河敏娜的兩次警告被扣分，取得4比1領先。

河敏娜雖然全力猛攻，但蘇柏亞接著上踢、正拳連續拿分，將比數拉開，終場就以10比4獲勝，為中華隊再添金牌。1080713

影片來源：SSUtv Sports YouTube頻道
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