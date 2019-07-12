更多編輯台推薦新聞：
大彎北段全區解禁 柯文哲說不公平 專家稱創惡例
地方

大彎北段全區解禁 柯文哲說不公平 專家稱創惡例

精通鋼琴跆拳道黑帶 女科學家陳屍二戰碉堡
國際

精通鋼琴跆拳道黑帶 女科學家陳屍二戰碉堡

女遭蜂螫心臟停跳50天 台大醫院成功換心創國內紀錄
生活

女遭蜂螫心臟停跳50天 台大醫院成功換心創國內紀錄

專題／菲律賓瘋台灣珍奶 總統女伴也來加盟
產經

專題／菲律賓瘋台灣珍奶 總統女伴也來加盟

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
溫布頓女雙 謝淑薇擊敗法網冠軍闖進決賽
首頁 / 運動
新聞專題
台灣選手世大運爭光
2019拿坡里世界大學運動會7日4日舉行開幕式，中華代表團今年共派出131名運動員，參與13種競賽種類。（圖取自facebook.com/napoli2019）
台灣選手世大運爭光
新聞專題
台灣選手世大運爭光2/23

世大運網球女雙 李亞軒李珮琪銀恨

最新更新：2019/07/12 22:46
台灣網球好手李亞軒（左）與李珮琪（右）12日在2019拿坡里世界大學運動會網球女雙金牌戰，不敵中國大陸組合，拿下銀牌。（大專體總提供）中央社記者龍柏安傳真 108年7月12日
台灣網球好手李亞軒（左）與李珮琪（右）12日在2019拿坡里世界大學運動會網球女雙金牌戰，不敵中國大陸組合，拿下銀牌。（大專體總提供）中央社記者龍柏安傳真 108年7月12日

（中央社記者龍柏安台北12日電）台灣網球好手李亞軒與李珮琪今天在2019拿坡里世界大學運動會網球女雙金牌戰，以7比6（8）、2比6、8比10不敵中國組合葉秋語、郭涵煜，僅拿下銀牌。

李亞軒與李珮琪的「雙李配」，今年世大運再闖女雙金牌戰，也是台灣連續3屆世大運女雙都打進決賽，而4年前的光州世大運，李亞軒也曾和許絜瑜聯手闖進女雙金牌戰，可惜最終也是拿到銀牌。

今天在女雙決賽面對大會頭號種子、中國好手葉秋語與郭涵煜，葉秋語不但曾在2014年青年奧運代表中國出賽，同年也與印尼搭檔聯手，拿下溫布頓錦標賽青少年女雙冠軍，實力不容小覷。

「雙李配」首盤和對手一路激戰，雙方鏖戰至6比6平，戰線被拖入搶7，「雙李配」在6比4聽牌之際，浪費了2次寶貴賽末點，最後才以10比8有驚無險拿下。

不料，次盤戰況丕變，「雙李配」遭對手壓著打，一路落後以2比6棄守，盤數也被逼成1比1。

決勝盤超級搶10，「雙李配」開局一度取得3比1領先，可惜接下來兩人攻守失序，遭對手拉出一波7比0的攻勢，也陷入3比8大幅落後。

生死關頭，「雙李配」逼得對手回擊出界，加上網前截擊得手，一口氣連趕5分，再次逼平戰局，可惜兩人沒能守住對手網前攻勢，最終以8比10飲恨吞敗。（編輯：唐聲揚）1080712

地機族
請繼續往下閱讀
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報