世大運網球女雙 李亞軒李珮琪銀恨

台灣網球好手李亞軒（左）與李珮琪（右）12日在2019拿坡里世界大學運動會網球女雙金牌戰，不敵中國大陸組合，拿下銀牌。（大專體總提供）中央社記者龍柏安傳真 108年7月12日

（中央社記者龍柏安台北12日電）台灣網球好手李亞軒與李珮琪今天在2019拿坡里世界大學運動會網球女雙金牌戰，以7比6（8）、2比6、8比10不敵中國組合葉秋語、郭涵煜，僅拿下銀牌。

李亞軒與李珮琪的「雙李配」，今年世大運再闖女雙金牌戰，也是台灣連續3屆世大運女雙都打進決賽，而4年前的光州世大運，李亞軒也曾和許絜瑜聯手闖進女雙金牌戰，可惜最終也是拿到銀牌。

今天在女雙決賽面對大會頭號種子、中國好手葉秋語與郭涵煜，葉秋語不但曾在2014年青年奧運代表中國出賽，同年也與印尼搭檔聯手，拿下溫布頓錦標賽青少年女雙冠軍，實力不容小覷。

「雙李配」首盤和對手一路激戰，雙方鏖戰至6比6平，戰線被拖入搶7，「雙李配」在6比4聽牌之際，浪費了2次寶貴賽末點，最後才以10比8有驚無險拿下。

不料，次盤戰況丕變，「雙李配」遭對手壓著打，一路落後以2比6棄守，盤數也被逼成1比1。

決勝盤超級搶10，「雙李配」開局一度取得3比1領先，可惜接下來兩人攻守失序，遭對手拉出一波7比0的攻勢，也陷入3比8大幅落後。

生死關頭，「雙李配」逼得對手回擊出界，加上網前截擊得手，一口氣連趕5分，再次逼平戰局，可惜兩人沒能守住對手網前攻勢，最終以8比10飲恨吞敗。（編輯：唐聲揚）1080712