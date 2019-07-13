最後完美兩箭 世大運反曲弓混雙奪台灣第7金[影]

（中央社台北13日綜合報導）射完第4局前兩箭，中華隊魏均珩、彭家楙與日本隊仍然打平。關鍵的最後兩箭，彭家楙、魏均珩先後滿分，也讓他們在2019拿坡里世大運反曲弓混雙決賽中，以5比3擊敗日本，摘下金牌，這也是本屆世大運台灣選手拿下的第7金。

魏均珩與彭家楙上個月才在荷蘭射箭世錦賽為中華隊拿下東京奧運男女各3席的滿額資格，轉戰義大利拿坡里世大運仍然穩健。

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兩人在混雙淘汰賽名列第3種子，首輪輪空之後，先以5比1淘汰地主義大利隊，8強賽再以6比2擊敗印尼，準決賽則以6比0完封美國，殺進決賽。

決賽面對日本的石井悠太與堀口理沙，首局36比32拿下，但第2局最後兩箭失準，魏均珩和彭家楙都只射下7分，以30比32失守；第3局雙方則各射下34分，前3局射完，以3比3打平。

關鍵第4局，前兩箭雙方以19比19打平，但彭家楙先頂住壓力，射下10分箭，魏均珩再補上另一支10分箭，隨著石井悠太只射下9分，中華隊最後就以39比38拿下第4局，總比分5比3獲勝。

這是中華代表團在拿坡里世大運射箭項目的首金，稍早在反曲弓男團決賽中，中華隊是以1比5不敵俄羅斯，獲得銀牌。目前，魏均珩與彭家楙都已晉級男、女個人賽4強，接下來要繼續力拚金牌。（編輯：屈享平）1070713