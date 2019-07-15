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台灣選手世大運爭光
2019拿坡里世界大學運動會7月15日閉幕，中華代表團共派出131名運動員，參與13種競賽，累計拿下9金、13銀、10銅，在118個參賽國中排名第7，寫下境外世大運參賽最佳成績。（圖取自facebook.com/napoli2019）
台灣選手世大運爭光
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台灣選手世大運爭光1/23

世大運拿坡里閉幕 中華隊9金創境外參賽紀錄[影]

最新更新：2019/07/15 07:31
2019年拿坡里世界大學運動會15日閉幕，台灣累計拿下9金、13銀、10銅，寫下境外世大運參賽最佳成績。（圖取自facebook.com/CTUSFSSU）
2019年拿坡里世界大學運動會15日閉幕，台灣累計拿下9金、13銀、10銅，寫下境外世大運參賽最佳成績。（圖取自facebook.com/CTUSFSSU）

（中央社記者龍柏安台北15日電）在璀璨奪目煙火秀中，2019年拿坡里世界大學運動會華麗謝幕，今年台灣累計拿下9金、13銀、10銅，在118個參賽國中排名第7，寫下境外世大運參賽最佳成績。

2019年拿坡里世界大學運動會今天凌晨3時，在拿坡里的聖保羅體育館舉行閉幕典禮，共有超過3萬5000名觀眾進場觀賞最後的封關秀，所有門票早早銷售一空，在舞者賣力表演與華麗的煙火秀後，替11天的賽事畫下句點，2年一次的世大運也到了曲終人散的時刻。

火山是拿坡里最著名地標之一，閉幕式舞台中央，就是一座巨大的火山造景，持各參賽國會旗的工作人員依序走上舞台，運動員進場時，DJ播放動感十足的舞曲，選手紛紛跟著音樂一起擺動，體育場瞬間變身成超大型夜店。

2年前的台北世大運，地主傾巢而出派出371名運動員，共參與22種運動項目，寫下26金、34銀、30銅的隊史最佳紀錄，並在獎牌榜上高居第3，無論金牌數還是獎牌排名雙雙寫下隊史新高。

撇去「主場優勢」，過去中華世大運代表團在境外最多金紀錄，是2007、2009與2011年3度摘下7金。

今年拿坡里舉辦項目大幅縮水，除比賽項目只剩下18種，中華隊也僅派出131名運動員、參與13種競賽，行前體育署喊出7金目標，沒想到選手表現超乎預期，一口氣斬獲9面金牌，改寫台灣境外參加世大運最多金紀錄。

2019年拿坡里世界大學運動會閉幕，台灣累計拿下9金、13銀、10銅，在118個參賽國中排名第7。（圖取自拿坡里世大運網頁fisu.net）
2019年拿坡里世界大學運動會閉幕，台灣累計拿下9金、13銀、10銅，在118個參賽國中排名第7。（圖取自拿坡里世大運網頁fisu.net）

上屆台北世大運，台灣光靠優勢項目滑輪溜冰就風光席捲10金，今年滑輪溜冰被剔除在主辦項目外，雖然少了「金庫」加持，中華代表團在今年世大運仍有不少驚喜，除射擊摘下隊史最佳的3金，競技體操靠著「鞍馬王子」李智凱在鞍馬項目風光寫下2連霸，唐嘉鴻在單槓也如願稱霸，體操首度包辦雙金同樣締造隊史新猷。

此外，泳將王星皓也在男子200公尺混合式鍍銅，摘下隊史在池畔的第一面獎牌，跆拳道女將蘇柏亞也拿下對打女子53公斤量級金牌，這些都是今年世大運的收穫。

拿坡里世大運結束，2年後將由中國成都接手主辦，成都市長羅強以大家長的身分，歡迎大家來作客，也強調成都的1600萬市民將會熱情歡迎來自各國的菁英運動員，大家相約一起成都見。（編輯：陳彥鈞）1080715

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