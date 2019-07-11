射擊奪金國手返台 稱穩住心情拿下勝利

台灣射擊隊余艾玟（右）、郭冠廷（左）在2019拿坡里世大運混雙10公尺空氣手槍項目中奪金，11日晚間搭機返台，他們表示，與韓國選手比賽過程中相當緊張，「還好穩住了，才獲得最後勝利」。中央社記者邱俊欽桃園機場攝 108年7月11日

（中央社記者邱俊欽桃園機場11日電）在世大運混雙10公尺空氣手槍比賽中，獲得金牌的選手余艾玟、郭冠廷今晚返台，兩人表示，與韓國選手較勁過程中相當緊張，「還好穩住了，才獲得最後勝利」。

台灣射擊隊余艾玟、郭冠廷在世大運混雙10公尺空氣手槍項目中奪金，另外，我國選手在跆拳道品勢項目中，男子團體、女子團體、混雙也拿下銀牌，成績斐然。

射擊、跆拳道選手搭乘土耳其航空公司班機，於晚間6時30分飛抵國門，體育署也派人前往接機，向選手的優秀表現致敬。

奪金的郭冠廷表示，在比賽中並沒有想太多，也沒想到在第一局就拿得2分；在第一局開穩後，就慢慢打下去，過程中相當戰戰兢兢，尤其在韓國選手追上來後，雙方一直打平，還好最後他自己的心情穩下來，而對手也出現不少失誤，才將分數拉開，最後獲勝。

余艾玟則表示，原本心情都還算穩定，「順順的打」，直到韓國隊叫暫停後，才開始緊張起來；越到決勝點時，心跳起伏很大，「還好學長（郭冠廷)穩住了，而且超穩，我們最後才贏」。（編輯：張銘坤）1080711