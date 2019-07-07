王星皓世大運200混摘銅 台灣游泳史上第1人[影]

（中央社記者龍柏安台北7日電）台灣游泳好手王星皓今天在2019拿坡里世界大學運動會男子200公尺混合式決賽，以1分59秒87締造全國新猷，並拿下銅牌，成為台灣在世大運池畔奪牌的第1人。

目前就讀台灣體大的王星皓是台灣體壇游泳最閃亮的一顆星，他在今年世大運僅參賽200、400公尺混合式，其中最後壓軸的400混則是他最拿手的強項。

王星皓在準決賽就先以2分00秒55，打破他自己在6月全國分齡游泳錦標賽所寫下的全國紀錄，接著又在決賽把紀錄繼續推進，以1分59秒87鍍銅，並與奧運A標1分59秒67只差0.2秒。

今天決賽，王星皓一下水前50公尺蝶式先以25秒24率先觸壁，不過第2項仰式卻落到第6，所幸他靠著蛙式縮小差距，並在最後的自由式衝刺一舉躍升至第3完賽。日本選手溝畑樹蘭以1分58秒88奪金，英國好手利區費爾德（Joe Richard Litchfield）則以1分59秒28摘銀。

王星皓的父親王耀偉，同時也是今年世大運游泳教練透露，王星皓這次世大運最重要的目標之一，就是最後拿手的400公尺混合式，希望可以一舉突破4分15秒84的奧運參賽A標，而在200混的好表現，也希望帶動接下來的400混可以更上一層樓。（編輯：管中維）1080707