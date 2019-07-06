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世大運男子不定向飛靶 楊昆弼逆轉摘金[影]

最新更新：2019/07/06 00:57

（中央社記者龍柏安台北5日電）亞運射擊金牌名將楊昆弼，今天在2019年世界大學運動會男子不定向飛靶決賽，靠著比賽中段連續命中17發泥盤後來居上，最終以45比44險勝斯洛伐克選手奪得金牌。

稍早結束的女子不定向飛靶決賽，台灣女將劉宛渝率先奪金，替世大運中華代表團金牌開張，同時這也是台灣在世大運射擊項目所拿下的第一面金牌，而壓軸登場的楊昆弼也沒漏氣，在男子不定向飛靶再添一金，今天光是飛靶項目中華隊就包攬雙金，成為最大贏家。

未滿21歲的楊昆弼，是台灣射擊界最閃亮的一顆星，去年亞運他在不定向飛靶決賽繳出平世界紀錄的48分勇奪金牌，與老將林怡君聯手的混雙也拿下銀牌，一人包辦兩面獎牌打響名號。

首度參加世大運的楊昆弼展現大將之風，他在資格賽就繳出全場最高的122分，在11名參賽選手中排名第1晉級決賽。

素有「強心臟」美名的楊昆弼，決賽開局前10發就錯過3發泥盤，排名一度滑落至第4，所幸開局亂流對他絲毫沒有影響，接下來他一口氣連續命中17發泥盤，排名也爬升至並列第2。

楊昆弼最後與斯洛伐克選手相互糾纏，最後5發楊昆弼全部命中泥盤完美收尾，沒想到斯洛伐克選手卻在最後一次發射戲劇性發生失誤，也讓楊昆弼以1分之差險勝拿下金牌。

明天楊昆弼將和劉宛渝聯手挑戰混雙金牌，倘若兩人能夠再次摘金，將可寫下不定向飛靶3金制霸的空前成就。（編輯：張佑之）1080705

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