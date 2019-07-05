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世大運中華隊第一金 劉宛渝女子不定向飛靶封后

最新更新：2019/07/05 22:25
射擊女將劉宛渝，5日在2019世界大學運動會女子不定向飛靶決賽中，拿下本屆世大運中華代表團的第一金。（圖取自劉宛渝臉書）
射擊女將劉宛渝，5日在2019世界大學運動會女子不定向飛靶決賽中，拿下本屆世大運中華代表團的第一金。（圖取自劉宛渝臉書）

（中央社記者龍柏安台北5日電）不定向飛靶女將劉宛渝今天在2019世界大學運動會女子不定向飛靶決賽，以39比35擊敗義大利選手，奪得世大運射擊項目隊史首金，這也是本屆中華代表團第一金。

就讀嘉義大學的劉宛渝是去年雅加達—巨港亞運不定向飛靶國手，也曾參加過2013年喀山世大運。

劉宛渝是去年雅加達—巨港亞運會的國手，也曾參加過2013年喀山世大運。（中央社檔案照片）
劉宛渝是去年雅加達—巨港亞運會的國手，也曾參加過2013年喀山世大運。（中央社檔案照片）

劉宛渝出征前受訪表示，2013年世大運是她生涯第一場國際賽，歷經去年亞運洗禮，讓她無論是心態還是技術都比過去更成熟。她並強調，再次出征世大運，她期盼除個人賽外，與楊昆弼聯手的混雙也能摘金。

資格賽前5輪射完，劉宛渝以121分排名第1，以5分之差領先義大利選手，沒想到晉級決賽後，她在前3次發射僅射中1個泥盤，在5名晉級選手中排名第4。

所幸劉宛渝迅速回穩，表現漸入佳境，接下來她連續命中10個泥盤，排名也逐步上升，並從第15發開始，再次連續命中13個泥盤，一度領先排名第2的義大利選手5分。

劉宛渝在比賽尾盤再次遭遇亂流，一口氣連續漏失4發，也讓排名第2的義大利選手追到只差1分。

不過決勝關頭，劉宛渝沒有手軟，重新找回手感，再次拉開差距，最後2發還沒發射，劉宛渝已取得3分領先優勢，篤定金牌入手。這也是中華隊在世大運射擊項目所拿下歷史性的第一面金牌。（編輯：唐聲揚）1080705

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