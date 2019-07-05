世大運體操男團 奪隊史首面成隊銀牌[影]

由「鞍馬王子」李智凱率領的世大運中華體操代表隊，5日在2019拿坡里世界大學運動會男子體操成隊項目奪得隊史首面世大運成隊銀牌。圖為代表隊成員唐嘉鴻（左起）、李智凱與徐秉謙於頒獎典禮情形。（圖取自facebook.com/CTUSFSSU）

（中央社記者龍柏安台北5日電）由「鞍馬王子」李智凱率領的世大運中華體操代表隊，今天在2019拿坡里世界大學運動會男子體操成隊項目，以總分167.4分，奪得隊史首面世大運成隊獎牌。

今年世大運中華體操代表隊，集結國內競技體操一線菁英出賽，除有「鞍馬王子」李智凱，還包括亞運國手唐嘉鴻，以及全能好手徐秉謙等人，中華隊也順利拿下銀牌，如願突破成隊獎牌荒，日本則以總分172.850拿下金牌。

除成隊之外，亞運單槓金牌得主唐嘉鴻，今天在單項單槓以14.700分、在資格賽以第1高分晉級決賽，大有機會挑戰隊史在單槓項目的第1金，此外李智凱在拿手的鞍馬項目，也以15.150高分，同以第1名之姿晉級決賽。

2年前台北世界大學運動會，李智凱在鞍馬摘金，一戰成名。今年他不僅要挑戰世大運鞍馬2連霸，若他與同門師兄弟唐嘉鴻聯手摘金，也將改寫隊史最佳參賽成績。

過去台灣在世大運體操的隊史最佳成績，是2005年的1金、1銅。當年靠著黃怡學在跳馬摘金、林祥威鞍馬鍍銅。

李智凱今年把重心轉往全能，今天他以總分83.800，資格賽排名第4，晉級決賽；唐嘉鴻在吊環也以14.250分，排名第7，挺進決賽。（編輯：屈享平）1080705