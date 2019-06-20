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李智凱再次完美落地 亞錦賽奪全能隊史首金

最新更新：2019/06/20 23:03
台灣體操好手李智凱20日在亞洲競技體操錦標賽中，拿下台灣在亞錦賽全能隊史首金。（中央社檔案照片）
台灣體操好手李智凱20日在亞洲競技體操錦標賽中，拿下台灣在亞錦賽全能隊史首金。（中央社檔案照片）

（中央社記者龍柏安台北20日電）台灣「鞍馬王子」李智凱，今天在蒙古烏蘭巴托舉行的2019亞洲競技體操錦標賽全能項目，以總分83.666分奪得台灣在亞錦賽全能隊史首金，也是台灣相隔13年後，再次拿下亞錦賽金牌。

台灣上一次在亞錦賽奪得金牌，是鞍馬好手林祥威在2006年印度亞錦賽，在個人項目的鞍馬摘金，而李智凱今年4月才開始把重心轉往全能，僅2個多月準備，就拿下亞錦賽全能金牌，簡直是「不可能的任務。」

李智凱的教練林育信表示，這是愛徒生涯全能在國際賽的首金，也替10月在德國斯圖加特舉辦的世界體操錦標賽，注入一劑強心針。

「其實這次智凱在雙槓的分數被壓得太低，跟我們預期有落差。」林育信坦言，李智凱在雙槓沒有重大失誤，落地也堪稱完美，不過裁判僅給13.633分，讓他有點「小失望」，而雙槓也是李智凱全能6項，得分次低的項目。

林育信強調，若想在世錦賽全能取得奧運門票，李智凱全能的分數，至少要在84分以上才比較保險，不過他也說，距離世錦賽還有一段時間，「我們再調整一下，應該沒有太多問題。」

除李智凱全能之外，台灣在團隊項目上，也以總分246.097，拿下銅牌，這也是台灣亞錦賽隊史，團體賽的第一面獎牌。而團體金牌為中國，銀牌為日本。

林育信開心地表示，今年亞錦賽台灣團體首次超越南韓、搶進前3，堪稱是最大收穫，他也點名亞運金牌好手唐嘉鴻，在拿手的單槓項目取得14.367的高分，成功幫助團體突破重圍，是台灣能拿下獎牌的一大功臣。（編輯：陳俊碩）1080620

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