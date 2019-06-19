李智凱鞍馬申請新動作 國際體操總會不承認

（中央社記者龍柏安台北19日電）從去年亞運前，台灣「鞍馬王子」李智凱就在準備新的動作，今年亞洲體操錦標賽，原打算拿出壓箱寶，並取得FIG（國際體操總會）認證、命名，沒想到申請卻未獲FIG承認。

李智凱的教練林育信表示，李智凱鞍馬的新動作是在現有E級難度上做升級，在湯瑪斯迴旋的基礎上，從馬頭直接飛越鞍部到馬尾，難度更高，「我們本來希望取得F級認證，沒想到申請沒有過。」

如果李智凱的新動作通過認證，鞍馬成套的整體難度分，將從原先的6.5增加至6.7，此外新動作還可以以李智凱來命名。

「智凱覺得體操練了這麼久，如果可以留下自己的名字，也算是一種紀念。」林育信坦言，新動作雖不被FIG承認，所幸李智凱心態還是擺得很正，「他倒是沒有很失望，因為他很清楚，先拿到奧運門票才是最重要的任務。」

林育信也說，透過亞錦賽裁判長轉述，這個決定是與FIG討論後的結果，李智凱的新動作在2020東京奧運結束前，都不會被承認，意味就算比賽場上做出來，難度係數還是維持E級。

就算聽到這個壞消息，李智凱表現依舊沈穩，他在今天亞錦賽地板、鞍馬與吊環前3項比完，目前全能暫時以42.367分暫居第1。

林育信表示，李智凱今天整體發揮正常，完全沒有任何失誤，不過由於強敵中國晚間才要出賽，因此排名仍有可能有微幅變化。（編輯：吳協昌）1080619