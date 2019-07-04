世大運獎牌開胡 射擊女團摘銀林穎欣奪銅

（中央社記者龍柏安台北4日電）2019拿坡里世界大學運動會今晚傳出捷報，林穎欣、蔡儀婷與陳妘筠聯手在10公尺空氣步槍女子團體賽摘銀，而亞運金牌女將林穎欣則在個人賽鍍銅，替中華代表團開出紅盤。

2019拿坡里世界大學運動會，台灣時間今天凌晨3時開幕，今天各項賽事也先後開跑，首先登場的射擊就替中華代表團開出紅盤，中華女將在女團繳出總分1868.8分，僅以2.1分之差輸給波蘭摘銀。

至於去年雅加達—巨港亞運混雙金牌得主的林穎欣，在女子10公尺空氣步槍個人賽也一路過關斬將，最後再添一銅，金牌則由捷克女將布蕾茲多娃（Lucie Brazdova）拿下，印度女將瓦菈里凡（Elavenil Valarivan）奪銀。

林穎欣去年和呂紹全在亞運聯手摘金後，一度飽受手腕與膝傷所困，加上今年換新槍，與「親密戰友」的磨合一直不夠滿意，今年6月她受訪時透露，她正遭遇人生中的第一次低潮。

儘管林穎欣自認狀況還不夠好，但她強調，低潮應該快結束了，而她也沒有漏氣，在今年世大運資格賽先繳出629.8分，以排名第2晉級決賽，最後也添得一銅，不僅宣告走出低潮，也對接下來8月份出征世界盃里約站、爭搶奧運門票注入一劑強心針。（編輯：吳協昌）1080704