民進黨議員指循環杯成效不彰 新北：持續檢討推動

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王鴻國、黃旭昇新北6日電）民進黨新北市議員顏蔚慈在議會質詢指出，市府與飲料業者合作推出Ucup2.0循環杯，押金又貴又難借，目前全市僅10家飲料店可借。副市長劉和然表示，持續檢討推動。

顏蔚慈今天表示，新北市自去年5月起全市限用一次性塑膠製品，但「新北Ucup2.0」循環杯，押金還要新台幣200元，又貴又難借，推動成效不彰。

顏蔚慈表示，根據環保局官網資料，目前全新北只有10家可租借「新北Ucup2.0」，其中有4家在汐止、1家在三重、3家在板橋、1家在蘆洲、1家在中和。

她表示，實際去租借時發現，就連和市府合作的業者都不知道如何租借，甚至從倉庫深處才找出塵封已久的循環杯。她呼籲市府推動減塑政策，應該要更積極用心，不要讓循環杯只被遺忘在倉庫。

劉和然答詢表示，Ucup2.0部分，200元是保證金，只要送回就能退錢，會持續檢討與推廣。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

環保局表示，Ucup2.0回收效果不如預期，應是因疫情導致民眾對使用安全有疑慮。有鑑於循環杯已由中央法規明定為列管業者法定義務，連鎖飲料店也已先行開始使用循環杯，因此環保局除配合中央落實規定外，也會檢討調整Ucup2.0示範推廣作法。

環保局表示，目前已轉型為推動大型賽事、學校或機關辦理活動及會議、連鎖品牌及職棒球場內、電影院等封閉場所推行Ucup循環杯使用，較能達成鼓勵推廣租借循環杯的目的。目前歸還率超過90%，總租借杯次達19萬8191杯次。（編輯：李錫璋）1130506