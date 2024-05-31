新北三重果菜市場遷建 議員質疑市府程序不嚴謹

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（中央社記者楊侃儒新北31日電）新北三重果菜市場是否遷往蘆洲北側，民進黨議員顏蔚慈今天質疑市府先在市都委會提政策，後面才上網招標綜合規劃採購案，程序不嚴謹；農業局表示，因修正招標文件才更正公告。

新北市議會今天業務報告，由農業局就「三重果菜市場之未來營運方針、拆遷問題」進行專案報告。顏蔚慈表示，蘆洲北側原先是規劃做公園，但農業局在民國109年3月30日市都委會第6次專案小組會議，才提出「銀河灣」計畫；又於4月30日上網招標「新北市蘆北地區河川空間立體化綜合規劃委託技術服務」採購案。

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顏蔚慈質疑農業局在市都委會公布政策後，後面才補綜合規劃委託技術服務，且招標金額為新台幣5000萬元，質疑「先射箭再畫靶」，並讓外界對「銀河灣」計畫有疑問，計畫調整後也沒有向蘆洲居民說明，在109年8月27日將計畫送內政部。

對此，農業局表示，綜合規劃採購案是在109年3月30日第6次專案小組前就簽准移市府採購處上網公告，採購系統於4月1日公告，後因修正招標文件，才又於4月30日更正公告。（編輯：孫承武）1130531