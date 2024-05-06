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印尼七旬雙胞胎姊妹辦學助貧童 獲周大觀基金會肯定

2024/5/6 18:33（5/6 19:01 更新）
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印尼75歲的雙胞胎姊妹在雅加達創立慈善學校。圖為妹妹伊利雅寧希（左1）教導學生算數學習題。中央社記者李宗憲雅加達攝 113年5月6日
印尼75歲的雙胞胎姊妹在雅加達創立慈善學校。圖為妹妹伊利雅寧希（左1）教導學生算數學習題。中央社記者李宗憲雅加達攝 113年5月6日
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（中央社記者李宗憲雅加達6日專電）印尼一對75歲的雙胞胎姊妹在雅加達創立慈善學校，至今營運超過34年，提供上千名介於小學至高中的貧童受教機會，辦學精神深受周大觀文教基金會肯定，決定向這對雙胞胎姊妹頒發「全球熱愛生命獎章」。

印尼雅加達北區的住宅區有間慈善學校，數十名年齡在6至17歲的學生，依照程度在教室各角落學習。有小學生邊唱歌邊敲打傳統樂器，國高中生則盯著電腦螢幕寫報告，也有人在老師的指導下算數學習題。

不同於印尼其他公私立學校，這間免學費的慈善學校是由今年75歲的雙胞胎姐妹羅莎蒂（Sri Rossyati）和伊利雅寧希（Sri Irianingsih）共同在1990年創立，她們招收的學生都是因無戶籍或沒有身分證而無法上學的貧困孩童。

羅莎蒂告訴中央社，上個世紀90年代有許多小朋友流浪街頭，不僅無法上學，還總是處於挨餓情況。居住在雅加達精華區的她，曾看過小孩在垃圾桶內找食物吃，讓她很不捨。

家境相對優渥的羅莎蒂進而決定，和雙胞胎妹妹一起投入公益慈善並專注於教育領域，希望透過教育改變這些孩子的未來。

羅莎蒂指出，許多學生家長沒有正當工作，不得已偷竊或成為性工作者。對學校而言，最大的挑戰是在教育學生的同時，也得改變他們的父母，因此學校也提供家長技職課程，培養一技之長。

羅莎蒂說：「我們學校不只教育孩童，每週五也會邀請學生的父母到校學習技能。另外，我們也會提供（創業）資金。」

羅莎蒂的先生是一名婦科醫師，兩人育有4子，其中2人旅居美國和澳洲，另外2人跟隨父親的腳步成為醫師。

伊利雅寧希則擁有房地產公司，為了投入教育公益，她賣掉公司得到一大筆資金，才得以辦學。

人稱「雙胞胎媽媽」羅莎蒂和伊利雅寧希2000年時一度同時經營5所慈善學校，共容納多達3000名學生，之後隨著政府提供社會救濟及經濟改善，大部分學生能到公立學校就讀，因此她們的慈善學校學生人數大幅下降至約150人。

過去34年如一日，她們姐妹倆每天到校教導小朋友，另外也聘請志工老師負責外語、閱讀、數學等學術課程；學校同時也教導孩子一技之長，像是烹飪及插花等技能。

另外，學校也會免費提供制服、交通和食物。校方會邀請家長到學校煮飯給學生們吃，並讓學生帶食物回家。

羅莎蒂說，辦學主要經費來自姐妹倆的家庭收入，少部分則來自善心人士的捐款。

今年13歲的學生努爾（Nur）告訴中央社，她因為沒有出生證明及雅加達身分證，不能到公立學校唸書。她說：「在這裡我可以學打鼓和電腦，我很開心！」

另一名學生阿吉（Aji）則對「雙胞胎媽媽」表示感謝。原本住在市郊的他，因為母親過世而被迫搬到雅加達，他說：「在這裡我能學到印尼語、數學和畫畫。」

羅莎蒂告訴中央社，辦學的最大目的就是希望學生未來的生活能比他們的父母好。她相信，「若人民受到好的教育，國家就會變得強大；若人們勤奮工作、不懶惰，印尼就會變得更好」。

談及學生畢業後的成就，羅莎蒂感到驕傲，她開心地向中央社說，學生畢業後，有些人成為老師、軍人和警察，也有人擔任銷售人員等。

羅莎蒂和伊利雅寧希幾乎大半輩子都奉獻貧童教育，無私辦學的精神受到周大觀文教基金會的肯定，日前決定頒發「全球熱愛生命獎章」給她們。

周大觀文教基金會向中央社指出，為永續推動全球熱愛生命運動，基金會27年來已表揚全球79個國家，共459位「熱愛生命獎章」得主。他們將安排印尼雙胞胎姐妹赴台灣受獎，並參與關懷生命系列公益活動。（編輯：周永捷）1130506

印尼75歲的雙胞胎姊妹在雅加達創立慈善學校長達34年，圖為妹妹伊利雅寧希（右1）教導學生傳統樂器和唱歌。中央社記者李宗憲雅加達攝 113年5月6日
印尼75歲的雙胞胎姊妹在雅加達創立慈善學校長達34年，圖為妹妹伊利雅寧希（右1）教導學生傳統樂器和唱歌。中央社記者李宗憲雅加達攝 113年5月6日
印尼75歲的雙胞胎姊妹羅莎蒂（右）和伊利雅寧希（左）在雅加達創立慈善學校，已營運超過34年。辦學精神深受周大觀文教基金會肯定，決定向這對姊妹頒發「全球熱愛生命獎章」。中央社記者李宗憲雅加達攝 113年5月6日
印尼75歲的雙胞胎姊妹羅莎蒂（右）和伊利雅寧希（左）在雅加達創立慈善學校，已營運超過34年。辦學精神深受周大觀文教基金會肯定，決定向這對姊妹頒發「全球熱愛生命獎章」。中央社記者李宗憲雅加達攝 113年5月6日
家境優渥的印尼雙胞胎姊妹在90年代看到許多貧困兒童無法上學且流浪街頭而投入公益慈善，並專注教育領域，透過教育改變這些孩子的未來。圖為妹妹伊利雅寧希（右1）教導學生唱歌。中央社記者李宗憲雅加達攝 113年5月6日
家境優渥的印尼雙胞胎姊妹在90年代看到許多貧困兒童無法上學且流浪街頭而投入公益慈善，並專注教育領域，透過教育改變這些孩子的未來。圖為妹妹伊利雅寧希（右1）教導學生唱歌。中央社記者李宗憲雅加達攝 113年5月6日
位於雅加達的慈善學校所招收的學生都是因無戶籍或沒有身分證而無法上學的貧困孩童。圖為妹妹伊利雅寧希（左1）教導學生唱歌。中央社記者李宗憲雅加達攝 113年5月6日
位於雅加達的慈善學校所招收的學生都是因無戶籍或沒有身分證而無法上學的貧困孩童。圖為妹妹伊利雅寧希（左1）教導學生唱歌。中央社記者李宗憲雅加達攝 113年5月6日
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