學者：中國新質生產力戰略 恐難擺脫惡性循環

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（中央社記者葉素萍台北6日電）民進黨中國事務部近日舉行「中國事務小組」諮詢委員會議，邀請國立政治大學財政學系教授黃智聰分析中國經濟情勢。黃智聰表示，中國所謂「新質生產力」戰略，恐無法擺脫惡性循環。

民進黨今天發布新聞稿表示，近日邀請黃智聰就「『兩會』後的中國經濟情況預判」為題，分析中國經濟情勢，會議由代理秘書長楊懿珊主持。

黃智聰表示，中國所謂「新質生產力」戰略，恐無法擺脫惡性循環。其他與會學者則建議，台灣過去幾年逐漸減少對中依賴，未來更應謹慎應對新的國際政經情勢，但台灣仍應設法與中國保持良好互動。

黃智聰分析，中國兩會設定的經濟目標不斷強調「穩定性」，代表中國經濟的「高成長時代」已經走入歷史。中國政府雖提出所謂「新質生產力」戰略，恐怕仍難讓其擺脫現有「促進技術進步－拉大貧富差距－高舉社會主義－產生內需不足－妄想出口擴張－持續經濟衰退」的惡性循環。

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其他與會學者建議，過去幾年台灣在擺脫對中國依賴的政策已逐漸有成效，如去年新南向國家已經取代中國，成為台灣最大的海外投資據點。面對中國持續的經貿脅迫，台灣要繼續加強與理念相近國家合作、鞏固與穩定「民主供應鏈」，向民眾擘劃台灣的新經濟藍圖。

民進黨中國事務部表示，台灣過去8年不斷強化國家安全與經濟韌性，降低對中依賴，並成為國際民主供應鏈中不可或缺的重要成員。未來面對國際政經與中國經濟的快速變化，除了積極掌握世界與中國的經濟情勢外，也將預先擬定應變方案，進一步以「國家希望工程」為藍圖，打造台灣成為經濟上的日不落國。（編輯：張均懋）1130506