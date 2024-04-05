經濟學人：習近平的新質生產力 人民失望惹怒世界

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（中央社台北5日電）中國國家主席習近平提出的「新質生產力」，成為今年中國經濟發展重要方針。但經濟學人點出新質生產力的3大問題，包括忽略消費者令人民不滿，部份產能要出口而惹怒世界，以及外資流走浪費創新產業。

「經濟學人」（The Economist）4日發表文章，指習近平提出以「新質生產力」來提振經濟，是迴避了以刺激消費的傳統方法來救經濟。

報導指出，習近平希望利用國家的力量來加速發展先進製造業，從而創造大量高效益職位，令中國能自給自足及確保免受美國侵略。

在這政策下，中國不再大舉生產鋼鐵或興建大樓，而是大量生產電動車、電池，發展生物製造及無人機的「低空經濟」。

報導指出，這計畫所需的資源驚人，估計中國政府對「新質生產力」的年度投資已達1.6兆美元，佔所有投資的1/5，以名目價值計算是5年前的2倍，也相等於美國2023年所有投資的43%。

中國提倡新質生產力下，部份工業的產能可於2023年前增加逾75%，部份會由善於創造價值的世界一流公司所創造，但更多來自政府補貼及國家指導。

報導指出，習近平的最終目的是扭轉全球經濟的權力平衡，不但令中國擺脫對西方科技的依賴，更能控制新產業中的重要知識產權，甚至直接收取租金。

不過，報導強調，習近平的計畫從基本上是錯誤的，會令中國人民失望及惹怒世界。

其中一個原因是此政策忽略了消費者。中國消費者支出只占GDP的37%，低於全球標準，要在房市低迷之際提振消費，需要刺激消費政策。要消費者減少儲蓄來增加消費，便需要更好的社會保障及醫療，及向所有城鎮的新移民開放所有公共服務。

但習近平拒絕這樣做，他厭惡向投機性的房企紓困及向民眾發放救濟。他去年曾表示，年輕人應少些被寵壞，多些吃苦頭。

另一原因是中國內需疲弱，部份新產能需要出口。但目前美國肯定會阻止從中國或中國公司進口先進產品，歐洲也擔心電動車市場受到中國衝擊。雖然中國官員表示，可以向全球南方出口，但這些新興國家的工業發展也受到新的中國衝擊，同樣會對從中國進口變得警惕。

報導反問，中國已占全球製造業31%，在目前保護主義時代下，還可以增加多少?

最後一個原因是習近平對企業的不切實際看法。很多企業家投訴習近平不可預測的政策，恐怕會遭到清洗甚至逮捕。目前中國股市市值是25年來最低，外資態度謹慎，資產流出中國。除非企業家能擺脫束縛，否則創新產業會受到影響，並會浪費資源。

文章最後指出，在這情況下中國可能像1990年代的日本，步入通縮及資產崩潰。中國的不平衡成長模式可能會破壞國際貿易，令地緣政治緊張局勢進一步加劇。如果中國陷入停滯和不滿，可能會比繁榮時更加好戰。

文章指出，既然新質生產力有這麼多不好處，為什麼中國不改變這政策？就是因為習近平不聽人意見。在中央集權下中國的經濟專家被邊緣化，當權者接收到的意見變得阿諛奉承。另一原因是習近平治下，國家安全較經濟繁榮優先。（編輯：陳鎧妤/吳柏緯）1130405