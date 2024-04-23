中國美國商會報告：在中美企最擔心美中關係緊張

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（中央社台北23日電）美聯社今天報導，中國美國商會今天發布報告指出，美中間的緊張關係是目前在中美企最大擔憂。此外，中國執法不一、勞動力成本上升、數據安全問題也是美國公司在中國營運得面臨的難題。

美聯社報導，中國美國商會今天發布一份長達617頁的中英雙語報告，內容從體育、媒體和農村交通管理到職業安全問題等多行業面向，提出數百條建議。

該報告指出，北京與華盛頓之間的緊張關係是目前在中國經營的美國公司最大擔憂。過去中國國家主席習近平與美國總統拜登（Joe Biden）會面，為雙方關係帶來改善。但今年11月美國總統大選，恐會對未來的商業環境帶來深遠影響。

報告另就美國財政部長葉倫（Janet Yellen）訪問北京所強調的「產能過剩」問題表示，體認到美中關係存在重大爭議領域，許多問題短期內難以解決，不過美國商會會將雙方高層的交流和溝通視為重中之重。

另外，報告表示，過去中國政府鼓勵外國直接投資，但中國美國商會許多成員在投資和營運方面仍受到阻礙，包括歧視性政策及創造懷疑外國人氛圍的公關活動。

針對中國國內問題，該商會進一步調查發現，中國的政策和執法不一致、不明確；勞動力成本上升和數據安全問題也是在中美企最擔心的問題。中國當局過去曾以國家安全為由突襲外國公司，報告呼籲中國應釐清並縮小「反間諜法」的範圍，以避免干擾正常的商業運作。

中國美國商會（American Chamber of Commerce）主席譚森（Sean Stein）表示，最終結果是企業會在兩國間受到擠壓，在監管方面，在中國做生意並沒有變得更容易，而是更難了。

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據報告指出，在中美企去年利潤提高，但只有不到一半的公司預計在今年實現盈利，隨著中國優勢減少，美國公司增加在中國投資並將其作為戰略重點的意願也在下降。不過，因中國擁有14億人口的市場規模，美國公司一般來說不會將供應鏈遷出中國。

同時，報告也向美國呼籲避免實施單邊管制措施，華盛頓應在中國公司受到制裁前解決出口管制問題，並為中國學生提供明確簽證政策，也應鼓勵美國學生赴中國學習。（編輯：謝怡璇/邱國強）1130423