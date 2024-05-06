時力關注交通安全網 籲正視缺陷盤點高風險業者

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（中央社記者王揚宇台北6日電）時代力量黨主席王婉諭等人今天召開記者會，舉國內近日發生大型車交通事故為例，其中2起造成2死，1起還是承包國防部的工程業務中發生，呼籲政府正視制度缺陷、盤點高風險業者等，讓民眾有安全回家的路。

王婉諭等人今天在立法院舉行「交通安全網破敗，是誰縱放不定時炸彈」記者會，提及過去15年來，大型車事故造成的死傷飆升1.6倍，2023年更有1萬3599例，而今年4月6日、4月25日，相隔20天就造成1位騎士、1位行人死亡，卻未見主管機關拿出作為。

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行人零死亡推動聯盟理事羅宜說，4月25日的案件發生在三軍總醫院醫療重症大樓工程現場，該處的行穿線斑駁，顯然是經年累月都沒有維護，施工影響動線後也沒有人行空間的補償，最終導致行人受害。

王婉諭建議，針對高風險業者，跨部會應盤點、事先稽查或輔導，才能真正補全交通安全網，同時也要有退場機制，尤其是政府的公共工程，應該要有更高的標準。此外，針對醫院院區的個案，還可看出許多行人設施規範的問題，尤其是軍醫院與榮民醫院，都需要更細緻的內部盤點。（編輯：張均懋）1130506