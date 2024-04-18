王國材：道路交通安全確實沒做好 我最感遺憾

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（中央社記者王承中台北18日電）民進黨立委李昆澤根據統計數字批評交通部道路交通安全成績不及格。交通部長王國材指出，道安是他覺得最遺憾的事情，過去幾年他確實沒有做好，但去年下半年已有成效，希望交通部未來會繼續往前走。

行政院會日前通過「道路交通管理處罰條例修正草案」，明列併排臨停等10項最高罰鍰新台幣1200元以下的輕微違規，將不開放民眾檢舉，引發社會各界討論。立法院交通委員會今天審查「道路交通管理處罰條例修正草案」，邀請交通部長王國材列席備詢。

民進黨立委李昆澤指出，過去他具體要求交通部屢次宣示道路交通安全，口號是不夠的，必須要有積極作為及硬性目標，之前他要求逐年減少5%的交通事故死傷比例，很可惜交通部沒有做到，不及格。

李昆澤表示，2023年台日之間的交通死傷人數對比，台灣總人口2357萬人，交通事故40萬2926件，死亡3023人，受傷53萬9535人。日本總人口1億2455萬人，交通事故30萬7930件，死亡2678人，受傷36萬5595人。

李昆澤強調，台灣2023年對比2022年，交通事故件數增加2萬7082件，受傷人數增加4萬0356人。整體交通安全，不只是道交條例修法，交通工程、教育、監理及執法都必須要全面處理，這樣的成績，全民不滿、也不及格。

王國材表示，去年下半年政府推動一系列交通安全改革及修法，去年下半年交通事故死亡下降8.5%，行人死亡下降10.78％，所以去年下半年有達到逐年減少5%的目標，今年也是在下降中。過去在執法、工程、教育方面已慢慢有成效並持續進行。

李昆澤指出，政府逐步推動改善交通安全，但是每年減少5%交通事故死傷的成績，交通部沒有做到，這是王國材在卸任部長前最大的遺憾。雖然王國材從政務次長到部長有一定的成績，但是對於交通安全是不及格的。

王國材表示，他擔任交通部長，道安是他覺得最遺憾的事情，交通事故死傷數真的應該要大幅下降，但未來將一棒接一棒。現在道安會報由行政院院長主持，整個制度也已經建立好，過去幾年他確實沒有做好，去年下半年已有成效，希望交通部未來會繼續往前走。（編輯：郭無患）1130418