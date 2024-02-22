路權團體反對微罪不記點 批王國材扛不住壓力就下台

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（中央社記者范正祥台北22日電）路權團體今天召開記者會，反對交通部長王國材所稱，規劃罰鍰新台幣1200元以下的交通違規行為將不記點，也不開放檢舉；行人零死亡推動聯盟理事林元敏說，若王國材扛不住壓力，就應該要下台。

去年6月30日上路的交通新制，擴大違規記點及檢舉項目，引起不少民眾抱怨；其中引起最多討論的是路口、公車站10公尺內或併排違停，除罰款、記點外，也開放民眾檢舉，1年內記12點吊照2個月，2年內扣照2次再違規記點吊銷駕照，計程車及貨車駕駛認為衝擊生計，還到交通部抗議。

王國材日前接受網路節目訪問時表示，將檢討違規記點制度，規劃民眾檢舉罰鍰1200元以下的違規將不記點，也不接受民眾檢舉。

行人零死亡推動聯盟今天在立法院召開「堅決反對交通部縱容違規，人命安全不能走回頭路」記者會，怒批開放違規漠視用路人性命，呼籲政策切勿朝令夕改。

記者會上，路權團體發表共同聲明，執法不應走回頭路，放任違規行為不能稱作交通管理，只會讓更多違停發生、讓不良駕駛更自由違法，讓弱勢用路人的安全、性命更不被重視，也讓「人本交通」的文化更難以建立。

林元敏指出，王國材去年在還路於民大遊行，口口聲聲說要改善，選舉後忘記承諾，令人遺憾；若王國材扛不住壓力，就應該要下台。

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行人零死亡推動聯盟理事長陳愷寧表示，人人有安全的路走，是道路基本功能，應著手改善道路工程設計問題，包括透過縮減車道寬度、路側劃設臨時停車格、落實人行道，絕非放寬執法，要求交通部儘快改善政策，以減少死傷嚴重問題。

台灣障礙者權益促進會主委吳思遠呼籲，不應政策倒退放任違規，也要重視身障者弱勢用路人，要求交通部須與民團共同討論，勿將就單一利益團體。（編輯：蘇志宗）1130222