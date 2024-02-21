交通違規擬微罪不記點不檢舉 交長盼520前修法

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（中央社記者汪淑芬台北21日電）交通部長王國材今天表示，研議交通違規微罪不記點、不檢舉，去年就開始討論，引起民怨的記點及檢舉新制當初是他提出，現在也由他負責，希望5月20日前送立法院修法完成。

去年6月30日起實施的交通違規記點及檢舉新制，引來許多民怨，計程車駕駛還包圍交通部，王國材昨天說，擬對罰鍰新台幣1200元下的微罪不記點，路權團體今天發表聲明，強烈反對，認為交通部不能走回頭路。

王國材今天下午參加觀光署「台灣騎時很美麗」活動，接受媒體聯訪，他說，去年交通新制實施後，違規記點、檢舉非常多，引來很多民怨，中央及地方政府應負起責任，在交通工程、人行設施改善好再嚴格執法，所以研議現階段交通違規微罪不記點、不檢舉，並以1200元罰鍰方向討論，這是為了在道安與民怨間取得平衡點。

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王國材說，去年新上路的交通違規記點、檢舉新制是他提出，所以現在也由他負責處理，裁罰性的法規由交通部與內政部討論完後就可發布，縮減民眾檢舉交通違規項目，涉及修改道路交通管理處罰條例，須立法院通過，現在是看守內閣，仍希望立法院這個會期、5月20日前完成相關處理。

王國材指出，交通部會系統性的檢討，例如罰鍰1200元以下的微罪，如果有危害安全，會在修法時，一併將罰金提高。（編輯：李亨山）1130221