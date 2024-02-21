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交通違規擬微罪不記點 路權團體強烈反對

2024/2/21 14:17
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（中央社記者汪淑芬台北21日電）交通部長王國材昨天表示，規劃罰鍰新台幣1200元以下的交通違規行為將不記點，也就是微罪不記點，也不開放檢舉。多個路權團體今天發表聯合聲明，強烈反對。

發表共同聲明的單位，包括行人零死亡推動聯盟、下一代學生行人路權聯盟、台灣交通安全協會、台灣摩托車友協會（TMRA）、台南人本交通促進協會籌備處余爸爸等。

聲明指出，交通部有意將1200元以下交通違規「微罪不記點」，是放任交通違規，不願面對每年因錯誤的交通政策造成的大量死傷，道交條例形容虛設，漠視用路人性命。

聲明提到，1200元以下的違規包含：駕駛中使用手機、路邊違停、變換車道不打燈、爭道、超車等，堅決反對漠視用路人性命的政策。

路權團體認同執法並非交通問題的唯一解方，並指出更重要的是道路設計與駕訓教育，但交通工程與教育改善完全沒有任何規劃，就要隨意開放不執法，沒有真正解決交通問題，反而徒增更多危險。

路權團體指出，交通部應著重在駕駛教育養成、車輛安全法規及交通工程設計，但過去每次遇到問題就只會用執法手段來調控，永遠的短視政策，模糊焦點。在源頭問題沒有改善計畫，工程、教育改革遙遙無期的情況下，不應再讓執法走回頭路。

路權團體要求交通部廣納民意，盡快改善政策，減少死傷問題。（編輯：張雅淨）1130221

#王國材
#交通部長
#交通違規
#張雅淨
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