勞部推婦女自主訓練獎勵最高3萬元 3/1起受理申請

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北21日電）為協助女性返回職場，勞動部推動婦女再就業計畫，今年上半年婦女自主訓練獎勵自3月1日起受理申請，完成訓練及辦理求職登記重回職場，最高發給獎勵金新台幣3萬元。

勞動部勞動力發展署今天發布新聞稿表示，為協助女性重回職場，獎勵婦女自主規劃參加精進職能訓練課程，今年上半年自3月1日至5月31日受理申請，歡迎善加運用。

勞動部自2015年6月將因家庭因素退出勞動市場2年以上二度就業婦女列為政府致力促進就業的對象，提供一案到底專人就業服務；統計去年協助女性求職者計30萬3051人次就業，其中協助二度就業婦女計2萬68人次就業。

為因應高齡化、少子化人口結構變遷，企業面臨人力短缺的壓力，發展署於去年9月1日起推動「婦女再就業計畫（2023-2026）」，以協助婦女順利重返職場。

對於因家庭因素退出勞動市場180天以上女性，以「自主訓練獎勵」，鼓勵自行規劃參加訓練課程，提案經審核通過後，完成訓練及辦理求職登記重回職場，最高發給獎勵金3萬元；另運用「再就業獎勵」，對於穩定就業90天以上婦女，最高發給3萬元。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

此外，為鼓勵雇主僱用有兼顧家庭需求婦女，補助雇主「工時調整獎勵」，每一職缺每月發給3000元獎勵，最長12個月。

發展署將於29日辦理1場「自主訓練獎勵」線上專題講座暨說明會（報名網址：https://pse.is/5kltb3），說明本項獎勵的申請方式，如何撰寫自主訓練獎勵計畫書及注意事項，協助婦女瞭解重返職場的相關準備及協助資源，歡迎踴躍參加。（編輯：張雅淨）1130221