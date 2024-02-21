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專訪／「色爾瑪」記錄荷蘭女子在文革悲劇 作者：歷史紀念碑
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香港中文大學來台招生 3/3舉行說明會、入學面試

2024/2/21 10:16
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（中央社記者許秩維台北21日電）113學年度學科能力測驗訂於2月27日公布成績，香港中文大學將於3月3日來台灣舉行招生說明會，介紹學校課程，同時舉行入學面試。

香港中文大學發布新聞訊息指出，香港中文大學創立於1963年，設有文學、商學、教育、工程、法律、醫學、理學、社會科學等8個學院，加上近年新推出的雙學位及雙主修課程，共有70多項主修選擇。

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香港中文大學提到，學校在英國QS機構的世界大學排名中名列第47位，在泰晤士高等教育的世界大學排名則位居全球第53位；校內現有2萬多名本科生和研究生，其中約5000人來自50多個不同國家或地區，入學台生均可選擇校園住宿，並體驗書院制的特色。

為招收優秀的台灣學生，香港中文大學將在學測成績公布後，來台舉行招生活動，預計3月3日上午10時在台北喜來登大飯店舉行說明會，向台灣高中生介紹學校課程，同時舉行入學面試，有興趣的學生可憑學測成績上網報名。（編輯：張雅淨）1130221

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