更多編輯台推薦新聞：
米酵菌酸攻擊細胞粒線體致死率高 留意這些事免恐慌
生活

米酵菌酸攻擊細胞粒線體致死率高 留意這些事免恐慌

紅球計畫3/29起連10天現身台南 追球路線一次看
生活

紅球計畫3/29起連10天現身台南 追球路線一次看

食物中毒怎麼辦？常見症狀、預防方式你必須知道
生活

食物中毒怎麼辦？常見症狀、預防方式你必須知道

鐵達尼號電影蘿絲救命門板 2300萬拍賣高價成交
娛樂

鐵達尼號電影蘿絲救命門板 2300萬拍賣高價成交

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

冷凍海鮮業者偷接電年省2702萬 雄檢竊盜罪起訴

2024/3/29 14:11
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪學廣高雄29日電）高雄一間冷凍海鮮公司陳姓負責人為節省成本，挖開台電變電箱水泥連接電箱偷電，1年來偷了437萬多度電，換算電費達2702萬多元，台電察覺用電異常報警，雄檢依竊盜罪起訴。

對此，台電鳳山區營業處今天發布訊息回應，此案為高雄市政府辦理前鎮漁港整修，在翻修人行道時有民眾舉報某公司疑竊電，經會同警方調查發現，台電向涉案公司追償電費共新台幣2702萬6044元，目前公司已與台電和解並分期繳費中。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

高雄地檢署指出，位於前鎮區漁港北一路的一間冷凍海鮮公司廠房，49歲陳姓負責人為節省電力支出，於民國111年8月9日前委託一名男子（警方追查中）將台電所設變電箱下方水泥挖開，再以電纜線連接變電箱與公司廠房電箱，並安裝電源切換開關，藉此區分正常、私接用電。

台電察覺此公司用電異常後報警處理，經統計111年8月9日至去年8月9月，1年來共竊取437萬7075度電能，換算電費達2702萬6044元，全案經移送雄檢偵辦，陳男坦承犯案，偵結後遭依竊盜罪起訴。（編輯：郭諭儒）1130329

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.52