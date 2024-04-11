大魯閣前總經理謝國棟內線交易 判刑2年緩刑4年

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝幸恩台北11日電）基隆市長謝國樑胞兄、大魯閣前總經理謝國棟涉內線交易，不法獲利約94萬餘元。士院認為，謝國棟認罪並繳回犯罪所得，今天依內線交易罪判處有期徒刑2年，緩刑4年。

此外，同案被告時任大魯閣張姓財會副總判刑1年8月，緩刑2年；顏姓股務專員判刑1年6月，緩刑2年。

士林地檢署起訴指出，上市公司大魯閣為支應旗下事業體高雄草衙道購物中心開發營運，向銀行團聯貸高達新台幣24億元，因購物中心營運收入不如預期，連續多季出現虧損，未來恐無力繼續營運，決定引進外部投資人資金挹注。

時任大魯閣總經理謝國棟，向新光三越百貨股份有限公司詢問入股大魯閣意願，雙方於民國105年12月6日簽署保密協議。

新光三越公司於106年5月9日至同年月12日到大魯閣公司進行實地盡職調查，雙方於同年7月4日確認投資意向，大魯閣於同年月7日發布重訊。

檢調查出，謝國棟於重大消息明確後，但尚未公開前即本案禁止內線交易期間，涉嫌指示張女以謝國棟實質控制的相關公司名義買入大魯閣公司股票，因此獲利94萬3805元；另外，顏女買入股票未獲利，虧損1700元。

案發後，謝國棟等人坦承犯行，並繳回犯罪所得，檢察官依證券交易法內線交易罪起訴謝國棟等人。

士林地方法院審酌謝國棟等人危害證券投資人參與證券交易市場運作的資訊平等性、公平性，所為實應非難，考量謝國棟等人始終坦承犯行，並繳回犯罪所得，且已盡力彌補投資人損害，分別論罪量刑，並宣告緩刑，全案仍可上訴。（編輯：蕭博文）1130411