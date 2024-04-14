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國營事業電子舞弊案 台電向作弊集團等求償474萬敗訴

2024/4/14 15:46
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（中央社記者張已亷高雄14日電）高雄檢廉破獲國營事業電子舞弊案，台電向7名作弊考生及吳姓作弊集團主嫌等14人求償新台幣474萬餘元；高雄地院認為台電信譽或社會評價並未受損，判決敗訴。可上訴。

台電主張，吳姓舞弊集團主嫌等6人為謀私利，利用台電對外招考機會，以電子舞弊方式讓7名考生通過錄取資格，侵害台電商譽與社會評價，以及造成甄試、訓練等費用損失，7名作弊考生與舞弊集團等7人應負連帶賠償責任，向14人求償474萬多元。

高雄地方法院經查，台電辦理甄試費用不會因為7名作弊考生而有不同，且在試用期間對7名作弊考生提供薪資、提繳勞健保費用等為法律規定義務，難以認定台電有受損害。

另外，台電甄試簡章內明確約定，甄試錄取後須義務服務1年，若請辭、離職或遭除名而不滿1年者，應賠償訓練期間相關費用，但7名作弊考生服務年限皆逾1年不須賠償。

合議庭認為，求學、求職考試、比賽，甚至國際賽事，皆有應試、參加者採作弊手段，一般人僅不恥考生、參加者品格及道德等，若舉辦考試單位沒有共同參與舞弊，不致降低主辦單位信譽或社會評價，據此判台電敗訴。全案可上訴。

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全案因由起於40歲吳姓舞弊集團主嫌自民國105年起，先幫助郭姓男子作弊考上台電，再招攬進入集團負責招攬有意作弊考生、交付回收電子舞弊設備、顧考場、收取舞弊費用等工作；之後再於107年故技重施協助林姓男子考上中鋼，並招攬林姓夫妻加入集團。

高雄地檢署調查中油、中鋼、台電等國營事業舞弊案，發現此集團介入至少10次國營事業考試，上榜作弊考生人數初估上百人，若以每人委請作弊費用最少百萬元計算，集團不法獲利初估上億元。吳男等人也遭雄檢起訴，目前仍在審理中。（編輯：陳仁華）1130414

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