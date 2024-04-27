藍提核電延役 柯文哲籲賴清德面對台灣缺電危機

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（中央社記者郭建伸台北27日電）國民黨立委主張核電廠延役，外界關注民眾黨態度。民眾黨主席柯文哲今天表示，請總統當選人賴清德誠實面對台灣缺電的危機，執政者應提出方案，當家的應該先講，怎麼是在野的替執政黨擔憂。

國民黨立委日前提出「核子反應器設施延役條例草案」，盼為核電廠延役解套。民眾黨今天舉行「台灣能源發展路徑與轉型論壇」，邀請學者專家探討能源議題。柯文哲出席致詞，並於會前接受媒體聯訪。

柯文哲回覆媒體相關提問時表示，請賴清德誠實面對台灣缺電的危機，執政者應提出方案，在野黨則是監督，且每一人都可能受到缺電影響，新政府上台前趕快檢討。

柯文哲強調，其實大家心裡都有數該如何解決，現在是看民進黨如何處理，當家的應該先講，怎麼是在野的替執政黨擔憂。

柯文哲致詞指出，外界很關心核三是否延役，但若早一點布局，不只核三，連核一、核二都應該總體規劃。

至於中南部綠能建設問題，柯文哲表示，過去半年他為了總統大選在各地穿梭，中南部的狀況是，若光電板鋪設下去，至少要用20年才能成本回收，導致土地有20年時間不能使用。

柯文哲表示，他深深感受意識形態傷害國家，因為2025非核家園政策，政府擔憂電力可能不足，就要求光電、風電快速成長，已到揠苗助長的程度，「於是88槍奇奇怪怪的東西就跑出來」，

他說，為什麼光電弊案這麼多，因為政府投資大量金額把價錢拉高，讓綠能變成暴利行業，於是黑道、政商勾結全部跑進來。

至於輸配電，柯文哲表示，前瞻計畫若真的要做基礎建設，應著重台灣的智慧電網，「才不會老是怪小動物造成缺電」。（編輯：郭無患）1130427