嘉縣站調查官涉違法查個資 記1大過調離職務

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（中央社記者謝幸恩台北27日電）嘉義縣調查站蔡姓調查官被控詐欺及利用公務系統查詢他人個資，嘉院判處1年3月徒刑，緩刑4年。調查局今天表示，對蔡男記1大過處分，並調離辦案職務，絕不姑息護短。

嘉義地方法院判決指出，蔡姓調查官購買蘇姓男子的權利車，因車籍資料仍是蘇男，自民國104年至109年間，蔡男獲得免繳高速公路通行費、開放式公有路邊停車費、此車輛違規交通罰單等利益，共計新台幣12萬餘元。

此外，蔡男於107年間透過調查局資料庫，涉嫌非法蒐集蘇男車籍資料、前科素行等個人資料，案經嘉義地檢署依詐欺得利、個人資料保護法等罪依法提起公訴。

嘉院審酌蔡男犯後坦承犯行，尚見悔悟，並繳回犯罪所得，日前判處蔡男有期徒刑1年3月，緩刑4年，須向公庫支付36萬元，並提供80小時義務勞務。

法務部調查局今天發布新聞稿指出，本案為調查局109年間主動調查發現，依程序報請檢察官指揮，並發交南部地區機動工作站偵辦。

調查局表示，已依檢察官偵查結果完成行政調查，已召開考績委員會對蔡男記1大過處分，並已調離辦案職務，要求全體調查人員恪遵法令，廉潔自持，若有違犯法紀情事，查辦到底，絕不姑息養奸。（編輯：方沛清）1130427