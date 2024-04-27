7年偷渡上百人來台 人蛇集團主嫌新竹落網

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（中央社記者洪學廣高雄27日電）海巡署追緝人蛇集團陳姓主嫌，發現7年來涉及多起偷渡案，偷渡上百人來台。專案小組追緝陳男卻被衝撞逃脫，今天上午終於在新竹縣攻堅逮捕歸案，將移送檢方複訊。

海巡署和檢警長期追緝偷渡客人蛇集團，陸續破獲「JESSIE（婕西號）」、「鑽石206號」貨輪偷渡越南籍人士非法來台，抽絲剝繭查出幕後陳姓主嫌7年來涉及多案，企圖偷渡上百人入境，專案小組今年4月初原已掌握行蹤，海巡人員卻被惡意衝撞逃脫，今天終於在新竹縣新豐鄉攻堅逮捕，將移送高雄地檢署。

高雄地檢署去年12月間接獲海巡署南部分署第5岸巡隊通報，蒙古籍「鑽石206號」船舶船底機艙與貨艙夾層處藏匿偷渡16名越南籍人士，更查出其中阮姓偷渡客在船上因密艙狹隘昏迷一度命危，將林姓船長等4人依殺人未遂罪起訴。

此外，42歲蔡姓船長、王姓輪機長、李姓、郭姓與鄭姓船員共謀，以新台幣15萬元代價，3月27日晚間駕駛喀麥隆籍雜貨船「JESSIE（婕西號）」到福建沿岸某海域，接駁15名搭某木殼小船從中國出海又不具入國許可證件的越南籍人士，3月30日入境時遭海巡署逮獲，5人全遭雄檢聲押獲准。

海巡署專案小組抽絲剝繭釐清案情，從其中郭姓船員均有涉案，懷疑是同一人蛇集團所為，進而追查出集團幕後陳姓主嫌。

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海委會主委管碧玲13日在臉書表彰海巡破獲「JESSIE（婕西號）」貨輪偷渡案，3月1日入出國移民法修正加重刑責後，此案為海巡署破獲、適用新法首案。調查顯示，此集團至少在去年3月、12月，被查到各載運十多名越南人非法來台，其中一次幾乎要悶死偷渡者，這次還在後續追緝時衝撞海巡，如此密集犯案且手段凶殘，是惡性重大的走私偷渡犯罪集團。

管碧玲說，過去載運偷渡刑責僅3年以下，集團涉案人都被法院裁定交保，交保後繼續謀劃犯罪，以致不到半年就接連犯案。但修法加重刑責後，提高為1年以上、7年以下，更針對營利者處3年以上、10年以下有期徒刑，這次緝獲有重大意義，對這種惡性連續偷渡集團，必須重罰以儆效尤。（編輯：郭諭儒）1130427