5人從中國載15名越籍人士偷渡台灣 遭羈押禁見

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（中央社記者張已亷高雄1日電）蔡姓船長等5人自高雄港駕駛雜貨船出海，以新台幣15萬元代價，3月27日晚間10時許到中國福建沿岸載15名越南籍人士非法入境遭逮，訊後被台灣高雄地方檢察署聲請羈押禁見獲准。

雄檢今天發布新聞稿表示，42歲蔡姓船長、王姓輪機長、李姓、郭姓與鄭姓船員共謀，日前駕駛喀麥隆籍雜貨船「JESSIE（婕西號）」到福建沿岸某海域，接駁15名搭某木殼小船從中國出海又不具入國許可證件的越南籍人士。

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檢方說，上週末接獲通報，指有船隻要偷渡入境，就指派檢察官指揮海洋委員會海巡署人員及警方偵辦，逮捕企圖從台灣西部某濱海地區伺機搶灘上岸的蔡姓船長等。

檢方表示，訊後認蔡姓船長等5人涉犯入出國及移民法等罪嫌重大，有逃亡及勾串共犯之虞且其中1人有滅證行為，向台灣高雄地方法院聲押禁見獲准，而15名偷渡入境越南籍人士交由內政部移民署依法處理。（編輯：李明宗）1130401