更多編輯台推薦新聞：
中央社100年社慶：百年轉身 自由永續

中央社100年社慶：百年轉身 自由永續

台灣百年來溫度上升1.5度降雨日數減少 估未來颱風強度增加
生活

台灣百年來溫度上升1.5度降雨日數減少 估未來颱風強度增加

鄧愷威大聯盟首秀後驚喜收達比修有手套 笑喊「打棒球最大意義」
運動

鄧愷威大聯盟首秀後驚喜收達比修有手套 笑喊「打棒球最大意義」

圖輯／紅球移展台南公園念慈亭 搭配水景視角多元民眾搶拍
文化

圖輯／紅球移展台南公園念慈亭 搭配水景視角多元民眾搶拍

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
寶林茶室食物中毒源頭成謎 4關鍵待釐清
首頁 / 社會

5人從中國載15名越籍人士偷渡台灣 遭羈押禁見

2024/4/1 19:48
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張已亷高雄1日電）蔡姓船長等5人自高雄港駕駛雜貨船出海，以新台幣15萬元代價，3月27日晚間10時許到中國福建沿岸載15名越南籍人士非法入境遭逮，訊後被台灣高雄地方檢察署聲請羈押禁見獲准。

雄檢今天發布新聞稿表示，42歲蔡姓船長、王姓輪機長、李姓、郭姓與鄭姓船員共謀，日前駕駛喀麥隆籍雜貨船「JESSIE（婕西號）」到福建沿岸某海域，接駁15名搭某木殼小船從中國出海又不具入國許可證件的越南籍人士。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

檢方說，上週末接獲通報，指有船隻要偷渡入境，就指派檢察官指揮海洋委員會海巡署人員及警方偵辦，逮捕企圖從台灣西部某濱海地區伺機搶灘上岸的蔡姓船長等。

檢方表示，訊後認蔡姓船長等5人涉犯入出國及移民法等罪嫌重大，有逃亡及勾串共犯之虞且其中1人有滅證行為，向台灣高雄地方法院聲押禁見獲准，而15名偷渡入境越南籍人士交由內政部移民署依法處理。（編輯：李明宗）1130401

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.224