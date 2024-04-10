密艙藏16越籍偷渡客害缺氧 4船員殺人未遂起訴

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（中央社記者洪學廣高雄10日電）海巡署查獲蒙古籍「鑽石206號」貨輪機艙和貨艙夾層藏匿16名越南籍偷渡客，雄檢查出其中阮姓偷渡客在船上因密艙狹隘昏迷一度命危，將林姓船長等4人依殺人未遂罪起訴。

高雄地檢署去年12月間接獲海巡署南部分署第5岸巡隊通報，蒙古籍「鑽石206號」船舶船底機艙與貨艙夾層處藏匿偷渡16名越南籍人士，全案經查獲相關事證，高雄地檢署檢察官訊問後，向高雄地方法院聲押禁見54歲林姓船長獲准，並諭令65歲鄭姓、34歲黃姓、71歲郭姓船員限制出境及出海。

檢方查出，林男等人為賺取載運一趟可獲利至少新台幣8萬到9萬元報酬，同意由林男擔任船長、其餘3人擔任船員，開船載運越南籍阮姓被告等16人（10男6女）偷渡台灣。林男去年12月8日下午駕駛「鑽石206號」貨船自高雄港出海至中國海域後，先接駁16名偷渡客上船，同月11日入港前再將偷渡客關入密艙，準備偷渡來台。

不過，因密艙空間狹隘高溫，僅留有2個直徑約9公分通氣孔，且林姓船長等人也至少2小時未確認空氣是否流通，導致16名偷渡客擠入密艙時間內過長，陷入呼吸困難，16人開始基於求生本能拍打艙門、高聲呼救。

但林男為避免查緝人員發現通風口、避免求救聲外傳，甚至指示擺放紙盒堵住，直到案發當天下午海巡人員在碼頭登檢時，察覺艙內呼救聲，才救出已昏迷的阮姓偷渡客及其餘15人，其中阮姓偷渡客送醫後診斷為呼吸衰竭、休克且一度命危。

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高雄地檢署今天指出，16名越南籍偷渡客因涉犯入出國及移民法未經許可入國罪事證明確，檢察官今年1月間先向高雄地院聲請簡易判決處刑。涉案國人林男等4人部分，則遭檢察官依涉犯殺人未遂、違反入出國及移民法等罪，依法提起公訴，林男今天也被移審高雄地方法院。

此外，檢方認定此案扣案的蒙古籍貨輪「鑽石206號」為供犯罪所用之物，且無正當理由登記於薩摩亞籍船公司名下。由於此船價值高昂且設有密艙，為杜絕偷渡犯罪及遏止再犯，實有沒收必要，據此向高雄地方法院聲請宣告沒收。（編輯：黃世雅）1130410