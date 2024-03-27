移民署預審系統 去年攔阻256名不速之客入境

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（中央社記者賴于榛台北27日電）內政部移民署今天在立法院報告指出，透過航前旅客資訊、審查、訂位等篩濾作業系統，預審篩濾潛在跨國偷渡、人口販運的人蛇集團，或禁止入出國對象，去年就阻絕256名旅客入境。

立法院司法及法制委員會今天邀請行政院人事總處，以及內政部移民署專題報告「政府機關推動人事服務數位轉型」。

移民署報告提及，已建置航前旅客資訊、審查、訂位等篩濾作業系統，透過系統預審篩濾潛在跨國偷渡、人口販運的人蛇集團，或禁止入出國對象，民國112年共阻絕256名旅客入境、查獲106件假冒護照來台案，以及自動查核比對1萬1081名疑似涉嫌對象。

報告也指出，移民署也建置「智慧人流預估分析儀表板」，預估桃機第一第二航廈的人流數量，協助查驗作業評估人力需求。

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另外，移民署今年啟動「建構新世代國境查驗服務計畫」，逐年建置第4代自動查驗通關系統，汰換逾桃園機場、松山機場、台中機場等處逾使用年限的第一代自動查驗通關系統，同時也邀請數位協助導入先進生物特徵辨識技術及研議精進證照查驗通關流程。

人事總處則指出，將透過落實辦理「應用資通訊科技，e化服務提升效率」、「推動資料治理，提升施政決策精準度」、「強化資通安全，打造可信賴人事服務」等3項策略，並整合考試院、教育部等人事業務主管機關資料，以人事機關及人員需求為核心，在確保資通安全前題下，持續強化人事資訊系統功能及服務面向、推動資料治理輔助人事決策。（編輯：黃國倫）1130327