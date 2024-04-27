哈尤溪因雨河道沖刷 枯水期限定遊程提早結束

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（中央社記者李卉婷屏東縣27日電）受鋒面影響，屏東山區雨勢不斷，霧台鄉哈尤溪限定遊程受風雨影響，河道遭沖刷，為維護遊客安全，縣府今天宣布提前結束今年遊程，1324人受影響，已支付的定金將退費。

屏東縣霧台鄉秘境大武部落哈尤溪七彩及五彩岩壁美景，猶如大自然調色盤，每年1至4月枯水期限定造訪，因劃設自然人文生態景觀區，進入須採預約，全程導覽人員陪同，每天限額400名。

縣府今天發布新聞稿表示，近日受鋒面影響，屏東山區大雨不斷，哈尤溪遊程受風雨影響，已公告週末暫停2天，為顧及遊客安全，今天一早大武部落營運團隊再入溪探勘，評估是否能在暫停2天後重新啟動。

交通旅遊處指出，經觀察及探勘結果發現北隘寮溪河床水位已升高、水色混濁、部分道路潰堤無法通行，基於維護遊客及工作人員安全，大武部落哈尤溪營運團隊宣布提前結束今年遊程。

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縣府表示，影響人數1324人，已支付的定金將會退款至各預約帳戶。若有相關問題，可於週一至週五上午9時至中午12時、下午2時至4時，撥打客服專線0903-314003或0909-921313洽詢。

縣府提及，今年哈尤溪因改善報到處公廁設備、報到動線、增加市集豐富度及提升風味餐品質而頗受遊客好評，整備期間將持續加強工作人員導覽解說及急救安全訓練，期許明年能帶給大家更豐富、好玩又安全的哈尤溪。（編輯：謝雅竹）1130427