行駛國道遭鐵製物砸入車內幸無傷亡 警追肇事者

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（中央社記者魯鋼駿苗栗縣27日電）1輛自小客車日前行駛國道3號苗栗路段時，遭鐵製物砸入車內，所幸未造成車內3人傷亡。國道警表示，將透過影像追查，通知掉落物品的肇事車主到案說明。

網路昨天流傳1段行車紀錄器影片，1輛自小客車25日晚間行駛國道3號時，突然遭物品砸破擋風玻璃進入車內，車內孩童受到驚嚇放聲大哭，女性乘客也嚇到大叫，男駕駛立刻詢問「人有沒有怎樣？」女乘客回應「沒事，孩子沒事」，駕駛趕緊將車暫停路肩報警。

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國道公路警察局第2公路警察大隊今天提供新聞稿表示，38歲李姓男子25日晚間8時23分許駕駛自小客車，行經國道3號南向118.8公里處內側車道時，遭鐵製掉落物砸中引擎蓋及前擋風玻璃。

國道警表示，砸中自小客車的鐵製物品疑為拖車零件，將調閱影像比對相關車輛，通知掉落物品肇事車主到案說明，如有違規將處汽車駕駛人新台幣3000元以上1萬8000元以下罰鍰；若涉刑法妨害公眾往來安全罪，會於調查後移送偵辦。（編輯：方沛清）1130427