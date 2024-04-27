再駁產能過剩論 中國外交部稱美國焦慮過剩

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（中央社台北27日電）中國外交部北美大洋洲司長楊濤表示，美國稱中國產能過剩，「是保護主義的產物，過剩非中國產能而是美國焦慮」，中國新三樣產品出口優勢不是因中國補貼，是市場競爭結果。

據新華社今日報導，中國外交部北美大洋洲司司長楊濤26日就美國國務卿布林肯訪中一事向媒體「吹風」，作出上述回應。

針對美國關切中國產能過剩問題，楊濤表示，中國在新能源汽車、鋰電池、太陽能電池等領域優勢不是政府補貼產物，而是充分競爭的結果。美國所說「產能過剩」是美國搞保護主義、打壓中國發展的證明，「恐怕過剩的不是中國產能，而是美國焦慮」。並指責美國這兩年頒布的「晶片與科學法」、「降低通膨法案」對補貼明碼標價，是充斥排他性及歧視性的條款。

楊濤並重申中國堅決反對美方關於台灣的一系列錯誤言行，並強調美國若真希望台海和平穩定，應恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，不得以任何方式向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號，停止武裝台灣，支持中國和平統一。

另外，楊濤針對南海議題表示，近期南海局勢升溫，與美國的介入脫不了關係，並指責美國以「美菲共同防禦條約」威脅，嚴重違反聯合國憲章宗旨、原則。呼籲美國要維護南海和平穩定，就應停止煽風點火、挑動對抗。

而關於涉港、涉疆、涉藏、人權問題，楊濤表示，香港是中國的香港，美方應尊重中國主權和香港法治，不要抹黑污衊。涉疆、涉藏問題都是中國內政，美國不要指手畫腳，更不要以人權為藉口橫加干涉。

針對中美雙方交流，楊濤也釋出訊息表示，雙方在全面交換意見基礎上形成五點共識，包括同意繼續按兩國元首指引，努力穩定發展中美關係；同意保持高層交往和各層級接觸；宣布將舉行中美人工智慧政府間對話首次會議，也歡迎中國氣候變化事務特使劉振民訪美；擴大兩國人文交流，歡迎對方國家留學生，辦好5月在中國西安舉行的第14屆中美旅游高層對話；就國際地區熱點問題保持協商。（編輯：謝怡璇/吳柏緯）1130427