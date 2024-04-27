響應低糖健康飲食 賴清德：未來改喝低糖珍奶

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（中央社記者溫貴香台北27日電）響應台北榮總院長陳威明號召低糖飲食減少三高與肥胖，總統當選人賴清德表示，健康台灣就從今天的健康台灣論壇開始，未來如果喝珍奶，將改喝低糖珍奶，先開始這樣的響應。

健康台灣推動聯盟已完成5場分區論壇，建議中央政府2025年開始啟動「健康台灣深耕計畫」，以「優化醫療工作條件、人才培育、智慧化醫療、社會責任」等4大主軸推動，他們並邀請總統當選人賴清德今天聆聽醫界建言。下午於台北榮總舉行的全國論壇，共計超過40位專家講者、1200多位醫療、醫事專業人士與會。

賴清德致詞指出，他一直有個夢想，如果能夠擔任總統，要利用專業結合醫界，打造健康台灣，讓國人健康、國家更強、也讓世界擁抱台灣。他個人力有未逮，第一個想到成大教授陳志鴻，以前他當醫學生、住院醫師、總醫師都接受陳志鴻的指導，他競選時，陳志鴻在門診幫忙拉票，現在他當選總統，碰到困難，陳志鴻又出來幫忙。

他感謝、也感動醫界全力動員，大家參與下，國家願景計畫才有可能成功，他也感謝台北榮總院長陳威明，積極投入國家願景計畫。賴清德聽到陳威明提及未來榮總舉辦活動時提供的飲料都不再含糖，因此決定響應，未來如果喝珍奶，將改喝低糖珍奶。

賴清德指出，台灣醫界或社會從來沒有舉辦過以國家願景為目標的健康論壇，健康台灣論壇涵蓋的範圍也是有史以來最廣的，包括人才培育、心理健康的支持、運動、營養、三高疾病的控制、癌症、健保的永續、智慧醫療如何結合長照等。

賴清德表示，健康台灣論壇已有超過1200人次的參與，包括醫療領域的領導者、也有基層醫師、護理人員，人員參與也是最廣的。

賴清德表示，非常期待論壇的結果，他會依照陳志鴻所說，有如回到30年前在成大醫院聽陳志鴻主持研討會與論壇，享受今天的下午，未來執政後將一一落實今天的結論。

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今天的與會者包括醫學及護理教育界共15位校長及院長，佔全國8成以上醫學教育領袖出席，23個醫師醫事公會全聯會全部到齊；此外，有35個專業醫學會共襄盛舉，還有年輕世代醫學生、護理生及住院醫師代表與會。分級醫療體系方面，包含醫學中心、區域醫院、地區醫院、基層診所，有超過百位院長親自出席，論壇參與者所涵蓋的專業度及廣泛度全所未見、相當完整。

黨政人士表示，總統當選人賴清德全程參與論壇，率領內定行政院長卓榮泰等閣員現場參會，與民間共同交流激盪，多管齊下為「健康台灣」增添動能。（編輯：郭無患）1130427