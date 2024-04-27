健康台灣論壇落幕 賴清德允分年編列預算執行

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（中央社記者沈佩瑤台北27日電）總統當選人賴清德邀請推動的健康台灣論壇全台開跑，最終場全國論壇今天落幕，賴清德允諾，每年4月27日見面檢視成果，論壇所提10大建言及深耕計畫，分年編列適足預算執行。

賴清德選後啟動國家希望工程議題論壇「健康台灣」，3月從高雄起跑，接連在北中南東舉辦共5場分區論壇，最終場全國論壇今天下午在台北榮民總醫院舉辦。

歷經逾3個小時交流，賴清德一開口，首先與台下與會者相約以後每年的今天都來見面，檢視執行成果，同時強調今天出席者中，除衛福部前部長陳時中、現任健保署長石崇良、過去的立院衛環委員會召委林靜儀等，還有民進黨立委王正旭也在場，都是為了確保目標能切實執行。

他允諾，針對論壇所提出的10大建言及深耕計畫，將分年編列適足預算，另外也將推動長照結合高齡醫學、智慧醫療健康照護、原住民族參與健康政策等，對於未來打造健康台灣的願景更有信心。

賴清德表示，這次論壇具由下而上、公私協力、跨領域解決問題這3項特別特色，讓一系列健康台灣論壇別具意義，隨即一一回應陳志鴻提出的10大建言及倡議計畫，承諾會好好推動深耕台灣相關計畫。

在癌症部分，賴清德說，初步訂定目標，希望在2030年讓癌症死亡率可以降低3分之1，雖然不容易達成，但癌症對民眾的影響實在太大了，同時規劃百億癌症新藥基金，將專注在運用新興科技治療癌症病人。

在推廣青壯世代運動習慣、心理健康支持方案議題上，賴清德說，將逐步推動讓學生可以因為心理健康問題請假，未來在長照3.0也會加強，包含喘息服務，以及居家、社區的長照結合等。

賴清德在講到降低三高的「8年888計畫」時分享趣事，他曾遇過1名糖尿病患者，聽到吃藥要吃一輩子，就再也沒來就醫，後來賴清德參選民代又遇到這名患者，對方直呼看報紙才知道糖尿病、高血壓這麼恐怖，「結論是以後再也不敢看報紙」，台下響起一片笑聲。

「健康台灣」論壇召集人、前成大醫院院長陳志鴻提出10大建言和1倡議，分別為解決兒科等人才斷層問題、持續精進兒少心理支持政策、從小培養國人注重營養和養成愛好運動的習慣、全民慢性腎臟病加三高的篩檢年齡由40歲降至30歲、全面提高重要癌病的篩檢率。

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另外還有在於健保總額之外設立「百億癌症新藥基金」、透過多元財務管道增加健保總額、加速智慧醫療和健康照護的結合、政府要以「尊重專業」的立場全盤檢討公立醫院的醫事人員薪資結構、把醫療和長照相結合建立「以高齡長輩為中心」的長照3.0等。

至於1倡議部分，陳志鴻建議，政府應規劃自2025年1月啟動「健康台灣深耕計劃」，以「優化醫療工作條件、人才培育、智慧化醫療、社會責任」等大主軸推動，由全國各醫療機構、醫學會或醫事公會提出計畫申請經費，實現健康台灣願景；計劃以5年1期來執行，依每年執行成果滾動式修正年度經費。（編輯：李亨山）1130427